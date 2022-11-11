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11 ноя 15:11

Как найти работу мужчинам, которые уехали от мобилизации?



Объявление частичной мобилизации в стране стало причиной появления целого ряда актов, ограничивающих выезд россиян призывного возраста за границу. Теперь у тех, кто хотел найти работу за границей, практически не осталось возможностей это сделать.


Если же все-таки удалось выехать из России, тогда можно смело искать вакансии в разных странах. Прочитав любой тематический блог, можно убедиться, что их достаточно много. Как же заполучить хорошее место работы, сбежавшим от мобилизации? Попробуем разобраться в этом вопросе.


Какими способами можно искать вакансии за границей?


Найти работу россиянам за рубежом не просто. Работодатели некоторых стран отказываются сотрудничать с соискателями из России. Но, такая ситуация наблюдается не везде. Есть страны, в которых наблюдается дефицит рабочей силы, и они рассматривают кандидатуры без каких-либо предубеждений. Ярким примером может стать Германия и Турция.



Идеальным вариантом будет, если в этих странах будут знакомые или друзья. В этом случае устроиться на работу будет проще. Но, можно найти вакансии и без сторонней помощи. Для этого можно воспользоваться услугами агентств или посетить специализированные электронные ресурсы:



  • сайты компаний;

  • тематические форумы и блоги;

  • аккаунты предприятий в социальных сетях;

  • сайты с вакансиями.


Но, нужно помнить, что для изучения площадок с большой вероятностью понадобиться знание английского языка. Исключение составляют только сайты с вакансиями. Они есть и на русском языке. Кроме этого, соискатели, которые сумели выехать из России, могут разместить свою анкету на специальных сайтах. Для этой цели подходят даже площадки с объявлениями.


Нужно ли учить язык для трудоустройства за границей?


Большинство из сбежавших от мобилизации в РФ, владеют иностранными языками на начальном уровне. В связи с этим вопрос об этом условии стал особенно актуальным. Опытные эксперты утверждают, что английский и другие языки знать необязательно.


Иностранные работодатели предлагают сотни вакансий, в которых нет такого условия. Большая часть из них относиться к сфере обслуживания и специальностей в сфере строительства/ремонта. Если же хочется устроиться на другие должности с более высоким окладом, тогда стоит подумать о курсах.



На какие специальности наибольший спрос за границей?


За рубежом можно устроиться по разным специальностям. Одни из них требуют специальной подготовки и наличия диплома, а другие – нет. Если рассматривать первую категорию, то работодатели особенно нуждаются в работниках следующих специальностей:



  • IT-технологии;

  • медицина;

  • менеджеры.


Это касается всех, кто смог сбежать от мобилизации в ЕС и США. Здесь особенно нуждаются в работниках, обладающими необходимой квалификацией для вышеуказанной работы. Дополнительным вариантом для трудоустройства может стать сельскохозяйственный сектор. Предприятия из этой сферы обычно предлагают сезонную работу. Но, можно найти и вакансии на длительный срок.





Автор статьи: Александр Матвеев




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