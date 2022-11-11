Как найти работу мужчинам, которые уехали от мобилизации?

Объявление частичной мобилизации в стране стало причиной появления целого ряда актов, ограничивающих выезд россиян призывного возраста за границу. Теперь у тех, кто хотел найти работу за границей, практически не осталось возможностей это сделать.

Если же все-таки удалось выехать из России, тогда можно смело искать вакансии в разных странах. Прочитав любой тематический блог, можно убедиться, что их достаточно много. Как же заполучить хорошее место работы, сбежавшим от мобилизации? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Какими способами можно искать вакансии за границей?

Найти работу россиянам за рубежом не просто. Работодатели некоторых стран отказываются сотрудничать с соискателями из России. Но, такая ситуация наблюдается не везде. Есть страны, в которых наблюдается дефицит рабочей силы, и они рассматривают кандидатуры без каких-либо предубеждений. Ярким примером может стать Германия и Турция.

Идеальным вариантом будет, если в этих странах будут знакомые или друзья. В этом случае устроиться на работу будет проще. Но, можно найти вакансии и без сторонней помощи. Для этого можно воспользоваться услугами агентств или посетить специализированные электронные ресурсы:



сайты компаний;



тематические форумы и блоги;



аккаунты предприятий в социальных сетях;



сайты с вакансиями.



Но, нужно помнить, что для изучения площадок с большой вероятностью понадобиться знание английского языка. Исключение составляют только сайты с вакансиями. Они есть и на русском языке. Кроме этого, соискатели, которые сумели выехать из России, могут разместить свою анкету на специальных сайтах. Для этой цели подходят даже площадки с объявлениями.

Нужно ли учить язык для трудоустройства за границей?

Большинство из сбежавших от мобилизации в РФ, владеют иностранными языками на начальном уровне. В связи с этим вопрос об этом условии стал особенно актуальным. Опытные эксперты утверждают, что английский и другие языки знать необязательно.

Иностранные работодатели предлагают сотни вакансий, в которых нет такого условия. Большая часть из них относиться к сфере обслуживания и специальностей в сфере строительства/ремонта. Если же хочется устроиться на другие должности с более высоким окладом, тогда стоит подумать о курсах.

На какие специальности наибольший спрос за границей?

За рубежом можно устроиться по разным специальностям. Одни из них требуют специальной подготовки и наличия диплома, а другие – нет. Если рассматривать первую категорию, то работодатели особенно нуждаются в работниках следующих специальностей:



IT-технологии;



медицина;



менеджеры.



Это касается всех, кто смог сбежать от мобилизации в ЕС и США. Здесь особенно нуждаются в работниках, обладающими необходимой квалификацией для вышеуказанной работы. Дополнительным вариантом для трудоустройства может стать сельскохозяйственный сектор. Предприятия из этой сферы обычно предлагают сезонную работу. Но, можно найти и вакансии на длительный срок.





Автор статьи: Александр Матвеев