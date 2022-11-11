Лицензии Министерства культуры



Типы лицензий

коммерческие,



образовательные,



некоммерческие.





Процесс оценки

Важно помнить, что лицензии различаются в зависимости от типа ведения бизнеса, поэтому важно проконсультироваться с Министерством культуры, прежде чем начинать какой-либо новый проект.

Процесс продления

базовый,



расширенный,



специализированный.





