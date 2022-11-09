Разное
09 ноя 12:23
Классический дизайн интерьера
Да, классика не подвластна времени. Антиквариат и текстиль, изящные тканевые обои или нежная пастельная окраска стеновых и напольных покрытий.
Не важно, какую именно классику вы предпочли в своем доме, важно то, что вы все равно столкнетесь с вопросом:
- куда девать старую мебель,
- где приобрести новую фурнитуру,
- и существующая ли уже мебель в доме насколько в новом жилище покажется уместной?Конечно же, наиболее простой способ, это подать объявление продам и избавиться от всего, что вас связывало со старым ремонтом и интерьером.
Великолепный ассортимент мебельной фурнитуры
Но сейчас с таким великолепным ассортиментом мебельной фурнитуры, грунтовок и красок, которые есть в продаже, иногда со старой уже послужившей вам не один год мебели, можно и самостоятельно сделать достойные произведения мебельного искусства! Изысканная дверная фурнитура сделает особый акцент в дизайне, который придаст завершенности в интерьере дома.
Пересмотрите ролики и советы в интернете, присмотритесь к выбору мебельных тканей, и самое главное не забывайте о цветовом балансе.
То есть если каркасы светильников, дверная фурнитура и элементы декора у вас выдержаны в единой металлической гамме, то и мебельная фурнитура должна быть того же тона и в этом же стиле. Если вы при этом классики хотите в интерьере добиться.
Если же вы являетесь редким поклонником стиля модерн или китч, которые присущи городским интерьерам нового поколения, то лучше обратитесь к услугам профессионального дизайнера! Чтобы ваш дом в итоге не вышел слишком много украшенным и вычурно не стандартным. Соблюдайте чувство вкуса.
Особенно это актуально в отношении выбора обивки для мягкой мебели и текстиля. Если у вас есть возможность визуализации вашего интерьера, воспользуйтесь этой услугой. После увиденной квартиры, где все будет как на ладони, вы уже дальше смело предпримите шаги по ее украшению и перепланировке.
Оформление дверей в гостиных
Немаловажной частью оформления гостиной является выбор дверей, которые будут отделять комнату от других помещений. Вариантов оформления данного приспособления несколько:
- одно- и двустворчатые,
- с витражом и стеклом,
- раздвижные и двери-гармошки.
Насколько удачно они смотрятся в интерьере вы можете оценить, просмотрев предоставленную нами фотогалерею.
- Одностворчатые двери – это наиболее популярный вариант для оформления маленьких гостиных. Ассортимент такого вида дверей представлен достаточно широко и с точки зрения материала изготовления, и по параметрам дизайна. Поэтому подобрать подходящую дверь именно для вашей гостиной не составит труда.
- Двустворчатые двери подходят для установки в просторных помещениях с большой площадью. Существует два вида механизма открывания таких дверей: распашной и раздвижной.
Первый выглядит более презентабельно и элегантно, выгодно подчеркнет классический стиль интерьера. Последний подходит для оформления гостиных в современном стиле.
Чтобы придать эксклюзивность и оригинальность своей гостиной, можно выбрать двери, декорированные стеклом или витражом. Такие модели выглядят изящно, наполняя комнату атмосферой художественности и изысканности.
Не стоит волноваться за то, безопасны ли двери со стеклянными элементами. Стекло закаляют. Благодаря этому, оно обладает повышенной прочностью к ударам и иным механическим воздействиям.Преимущество складных дверей (дверей-гармошек) для гостиных заключается в том, что они экономят и пространство комнаты, и бюджет вашего кошелька.
Двери со складным механизмом обычно имеют либо одну, либо несколько створок. Выбрав такую модель, вы добьетесь того, что комната будет выглядеть красиво и оригинально.
Еще один вариант оформления дверей в гостиной – это раздвижные двери. Они выглядят благородно и богато, потому что для их производства в основном используются такие породы дерева как дуб, ясень, лиственница, сосна.
Автор статьи: Александр Матвеев
- одно- и двустворчатые,
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