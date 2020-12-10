Выбираем мебель. Основные принципы выбора мебельного гарнитура

Как оказывается, подобрать качественный гарнитур для дома, не так уж и просто. Процесс может затянуться на довольно длительный срок, прежде чем покупатель определится с выбором. Иногда приходится обходить множество салонов, в поиске нужного гарнитура и наконец найти Лига мебели.



Какие параметры необходимо учитывать, перед покупкой мебели:





Дизайн;



Габариты;



Качество исполнения;



Цвет и материал;



Производитель.



Дизайн

Первое на что все обращают внимание – дизайн мебельного гарнитура. Не важно, что приобретается: диван, кровать, платяной шкаф или целый гарнитур, главное, чтобы все предметы соответствовали общему стилю. К примеру, если в современный интерьер добавить кресло в классическом стиле, оно будет резонировать с остальными предметами. Не стоит смешивать классику и современный Хай Тек.



Габариты

Не стоит покупать первый понравившейся гарнитур, не сделав предварительные замеры комнаты. Даже если мебель проходит по габаритам, всё равно не стоит спешить с выбором, лучше несколько раз всё померять, чтобы потом не пожалеть о своем решении. Сделать замеры можно разными способами, но лучше это делать на «живую», т.е. с реальными предметами. Так легче определить, сколько реально пространства будет занимать тот или иной примет. Например, можно использовать стулья, деревянные планки.



Качество

Как правило, большинство покупателей выбирают мебель по принципу, красивости. Тем не менее, существуют и другие факторы, которые стоит учитывать. Выбирая корпусную мебель, стоит обратить внимание, на материал из которого она изготовлена. Большинство мебельных гарнитуров эконом класса изготавливают из ламинированного ДСП. Такая мебель недолговечна, часто ломается, довольно тяжёлая, неоригинальный дизайн. Из плюсов, стоит отметить относительно невысокую стоимость.



На что стоит обратить внимание, покупая корпусную мебель.



Кромка

Основная функция кромки, защищать торцы изделий от попадания влаги и повреждений плиты. Покупая мебель, необходимо внимательно проверить плотность прилегания кромки к торцам изделий, от этого будет зависеть долговечность мебельного гарнитура.



Фурнитура

Мебельная фурнитура составляет половину стоимости самого гарнитура, бывают модели, которые дороже самого изделия. Качественная фурнитура должна изготавливаться из толстой прочной стали, она не должна выдерживать большое количество открываний дверей.



















Автор статьи: Александр Матвеев