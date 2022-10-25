Разное
25 окт 18:09
Коррекция бровей и микроблейдинг
Красивые брови — неотъемлемая часть хорошего макияжа, да и вообще хорошая форма бровей придает особенное очарование выражению лица, подчеркивает красоту глаз. В салоне красоты вам предложат разнообразные варианты моделирования бровей, а также современную технику микроблейдинга. Кстати, предлагается аренда места бровиста в Казани.
Особенности коррекции
Вначале мастер узнает ваши предпочтения и предложит разнообразные варианты изменения линии бровей.
Что можно сделать в салонных условиях:
- обозначить желаемую линию бровей, ровную и четкую, с помощью нити; проредить волоски пинцетом;
- получить рекомендации, касающиеся ухода;
- подобрать косметику и уходовые средства.
После оформления бровей можно провести окрашивание — особым красителем (смешивая разные оттенки, подходящие под цвет кожи и волос) или хной (также подбирается максимально подходящий тон). Через некоторое время — обычно 3-4 недели, в зависимости от индивидуальных особенностей — краска смывается.
Но есть и другой метод, результат которого сохраняется до 2 лет, — он чем-то напоминает татуаж, однако отличается от него рядом особенностей.
Микроблейдинг — естественный «перманент»
Это вид перманентного макияжа: идеальная форма бровей достигается «прорисовкой» мелких линий, имитирующих волоски, вдоль естественно растущих. Брови, таким образом, не просто становятся более объемными, но и выглядят очень естественно. Мастер-броумейкер (бровист) работает 1-2 часа.
Классический перманентный макияж выполняется особой машинкой, игла достигает среднего слоя кожи. Микроблейдинг — поверхностная процедура, происходит окрашивание только верхних слоев. Она рассчитана на индивидуальные особенности кожи, ее способность регенерировать.
Мастер наносит штрихи тонким лезвием, которое проникает на глубину до 1, 5 мм (кровеносные сосуды не затрагиваются), и вводит пигмент.
Второй этап процедуры назначается через месяц, когда пигмент адаптируется к коже, а эпидермис восстановится. Происходит коррекция цвета, формы бровей.
Микроблейдинг и другие средства коррекции позволяют реконструировать брови частично или полностью, исправить форму, увеличить, придать оттенок природному цвету.
Это революционная, практически нетравматичная методика, которая пользуется заслуженной популярностью.
Специалисты выполнить любые ваши пожелания, касающиеся коррекции бровей и избавят вас от лишних хлопот при самостоятельном нанесении макияжа.
Автор статьи: Александр Матвеев
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