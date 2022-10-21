Как подобрать инструментальный столик

Одним из важных элементов стоматологического кабинета является инструментальный столик, на котором размещают все необходимые стоматологические инструменты, портативные медицинские приборы, лекарства и различные материалы. Столик необходим для удобства в работе как врачу, так и другому медицинскому персоналу.

Виды

Инструментальные столики могут отличаться друг от друга по размеру, по своему функционалу, по материалу, из которого их производят, а также они могут быть как стационарными, так и передвижными. Когда врач выбирает удобный для него стол, он должен обратить внимание на следующие моменты:



Какие именно стоматологические услуги он оказывает: он терапевт, ортодонт, хирург или делает имплантацию;



Какой размер его кабинета, в котором он работает;



Есть ли необходимость подключать еще какое-либо оборудование.



Кроме того, что стоматологический столик должен отвечать всем требованиям врача, он еще должен быть долговечным, экономичным и функциональным. Большим спросом среди стоматологов обычно пользуются более компактные модели, которые еще и несут в себе большой функционал, а также те столики, которые легко перемещать и обрабатывать.

Особенности

Все столики абсолютно разные и различаются по размерам, по функционалу и по другим признакам, но все они имеют одинаковые особенности:



Сделаны из металла;



Небольшого размера, чтобы обеспечить доктору максимально свободный подход к пациенту;



Есть колесики, которые обеспечивают мобильность;



Удобно передвигать, потому что на нем есть ручка;



Есть дополнительные полочки;



Имеют защитное ограждение, чтобы с них не падал инструмент.



Как выбрать?

Каждый из видов инструментальных столиков несет свой функционал. В зависимости от этого их делят на:



Манипуляционный;



Для процедур;



Для хирурга;



Общего назначения.



Также при выборе стоит обратить внимание не только на то, какую функцию он будет нести, но и на следующие, очень важные моменты:



Из какого материала сделан. Важно, чтобы выбранный вами столик был сделан из прочного материала;



Размер. Здесь важно все: и сколько полочек на нем, и какого размера столешница, и какого размера он сам;



Насколько он устойчив. На медицинском столике все инструменты должны надежно лежать, никуда не съезжать, не падать, иначе они потеряют свою стерильность. На покрытии должен быть не скользящий материал, а также олжны присутствовать специальные ограждения, защищающие от падения инструментов;



Столики должны легко разбираться, в случае если их придется перевезти в другое место.







Автор статьи: Александр Матвеев