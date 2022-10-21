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Как подобрать инструментальный столик
Одним из важных элементов стоматологического кабинета является инструментальный столик, на котором размещают все необходимые стоматологические инструменты, портативные медицинские приборы, лекарства и различные материалы. Столик необходим для удобства в работе как врачу, так и другому медицинскому персоналу.
Виды
Инструментальные столики могут отличаться друг от друга по размеру, по своему функционалу, по материалу, из которого их производят, а также они могут быть как стационарными, так и передвижными. Когда врач выбирает удобный для него стол, он должен обратить внимание на следующие моменты:
- Какие именно стоматологические услуги он оказывает: он терапевт, ортодонт, хирург или делает имплантацию;
- Какой размер его кабинета, в котором он работает;
- Есть ли необходимость подключать еще какое-либо оборудование.
Кроме того, что стоматологический столик должен отвечать всем требованиям врача, он еще должен быть долговечным, экономичным и функциональным. Большим спросом среди стоматологов обычно пользуются более компактные модели, которые еще и несут в себе большой функционал, а также те столики, которые легко перемещать и обрабатывать.
Особенности
Все столики абсолютно разные и различаются по размерам, по функционалу и по другим признакам, но все они имеют одинаковые особенности:
- Сделаны из металла;
- Небольшого размера, чтобы обеспечить доктору максимально свободный подход к пациенту;
- Есть колесики, которые обеспечивают мобильность;
- Удобно передвигать, потому что на нем есть ручка;
- Есть дополнительные полочки;
- Имеют защитное ограждение, чтобы с них не падал инструмент.
Как выбрать?
Каждый из видов инструментальных столиков несет свой функционал. В зависимости от этого их делят на:
- Манипуляционный;
- Для процедур;
- Для хирурга;
- Общего назначения.
Также при выборе стоит обратить внимание не только на то, какую функцию он будет нести, но и на следующие, очень важные моменты:
- Из какого материала сделан. Важно, чтобы выбранный вами столик был сделан из прочного материала;
- Размер. Здесь важно все: и сколько полочек на нем, и какого размера столешница, и какого размера он сам;
- Насколько он устойчив. На медицинском столике все инструменты должны надежно лежать, никуда не съезжать, не падать, иначе они потеряют свою стерильность. На покрытии должен быть не скользящий материал, а также олжны присутствовать специальные ограждения, защищающие от падения инструментов;
- Столики должны легко разбираться, в случае если их придется перевезти в другое место.
Автор статьи: Александр Матвеев
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