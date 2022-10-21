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21 окт 17:42

Как подобрать инструментальный столик



Одним из важных элементов стоматологического кабинета является инструментальный столик, на котором размещают все необходимые стоматологические инструменты, портативные медицинские приборы, лекарства и различные материалы. Столик необходим для удобства в работе как врачу, так и другому медицинскому персоналу.


Как подобрать инструментальный столик

Виды


Инструментальные столики могут отличаться друг от друга по размеру, по своему функционалу, по материалу, из которого их производят, а также они могут быть как стационарными, так и передвижными. Когда врач выбирает удобный для него стол, он должен обратить внимание на следующие моменты:



  • Какие именно стоматологические услуги он оказывает: он терапевт, ортодонт, хирург или делает имплантацию;

  • Какой размер его кабинета, в котором он работает;

  • Есть ли необходимость подключать еще какое-либо оборудование.


Кроме того, что стоматологический столик должен отвечать всем требованиям врача, он еще должен быть долговечным, экономичным и функциональным. Большим спросом среди стоматологов обычно пользуются более компактные модели, которые еще и несут в себе большой функционал, а также те столики, которые легко перемещать и обрабатывать.


Особенности


Все столики абсолютно разные и различаются по размерам, по функционалу и по другим признакам, но все они имеют одинаковые особенности:



  • Сделаны из металла;

  • Небольшого размера, чтобы обеспечить доктору максимально свободный подход к пациенту;

  • Есть колесики, которые обеспечивают мобильность;

  • Удобно передвигать, потому что на нем есть ручка;

  • Есть дополнительные полочки;

  • Имеют защитное ограждение, чтобы с них не падал инструмент.


Как выбрать?


Каждый из видов инструментальных столиков несет свой функционал. В зависимости от этого их делят на:



  • Манипуляционный;

  • Для процедур;

  • Для хирурга;

  • Общего назначения.


Также при выборе стоит обратить внимание не только на то, какую функцию он будет нести, но и на следующие, очень важные моменты:



  • Из какого материала сделан. Важно, чтобы выбранный вами столик был сделан из прочного материала;

  • Размер. Здесь важно все: и сколько полочек на нем, и какого размера столешница, и какого размера он сам;

  • Насколько он устойчив. На медицинском столике все инструменты должны надежно лежать, никуда не съезжать, не падать, иначе они потеряют свою стерильность. На покрытии должен быть не скользящий материал, а также олжны присутствовать специальные ограждения, защищающие от падения инструментов;

  • Столики должны легко разбираться, в случае если их придется перевезти в другое место.





Автор статьи: Александр Матвеев




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