Как правильно выбрать стоматологический стул?

В кабинете стоматолога присутствует много разнообразного оборудования и мебели, предназначенных для комфортного, быстрого и эффективного лечения пациентов. Однако довольно часто стоматологические клиники пренебрегают покупкой удобного и практичного стула для стоматолога и ассистента, а зря.

Врач-стоматолог проводит большую часть своего рабочего времени сидя, а значит для его здоровья необходим качественный стоматологический стул. Современная медицинская мебель позволяет повысить работоспособность врача-стоматолога и его ассистента.

Эргономичный и первоклассный стул стоматолога способен снизить регулярную нагрузку на спину специалиста, что создает более комфортные условия для работы. Также он успешно препятствует накоплению усталости, которая неизбежна при длительном рабочем дне.

Критерии выбора стула для стоматолога

В первую очередь стоматологический стул должен быть мобильным. В течении рабочего процесса врач должен постоянно передвигаться или крутиться, поэтому стул должен обладать подобным функционалом. Но при этом он должен быть устойчивым и не поддаваться незначительному давлению.

При выборе стула для стоматолога или стула для ассистента следует обратить внимание на материалы конструкции. Мебель должна быть изготовлена из прочного и долговечного материала, выдерживать необходимые нагрузки и иметь долгий срок использования.

Обязательно обратите внимание на удобство эксплуатации. Учтите, что стул используется большую часть рабочего времени, а нагрузка на него — статическая. Стул должен анатомически правильно поддерживать спину врача и регулироваться по высоте. Также приветствуется наличие подставки для ног и подлокотников.

Малый вес стула придаст ему больше маневренности, а небольшой размер позволит без труда разместить его даже в небольшом кабинете. Габариты стоматологического стула должны быть не слишком маленькими, чтобы не потерять функцию удобства, но при этом и не слишком большими, чтобы не загромождать пространство.

Стоимость качественного стула для стоматолога будет зависеть от всех вышеперечисленных факторов. Чем более широкий функционал имеет мебель, тем ее стоимость выше. Также на цену влияет и производитель, который выпускает продукцию.

Выбирая модель стула — ориентируйтесь на лаконичный дизайн. Он больше всего подходит современным стоматологическим кабинетам. Ну а цветовая палитра обивки позволит идеально вписать его в любой интерьер.





Автор статьи: Александр Матвеев