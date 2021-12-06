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06 дек 18:09
Американская криптобиржа Kraken завершила листинг Shiba Inu
Нашумевшая криптовалюта ShibaInu все-таки была добавлена на американскую биржу Kraken. На бирже уже есть возможность открывать депозиты альткоина с минимальной суммы вложения 373000 Shiba.
Торги мем коина должны начаться 30 ноября, после набора определенного объема ликвидности, минимальный порог составляет 50000.
На торговой платформе трейдерам сначала будет предложено торговля в паре с фиатной валютой (€, $). В перспективе на бирже будет расширена линейка активов по торговле с мем коином, но маржинальной торговли не будет.
Листинг Shiba должен был состояться еще месяц назад, но по заверению менеджеров о технических моментах, запуск был перенесен. При этом сообщество было недовольно такой ситуацией, и посчитала это неуважением.
Стоит отметить, что мем коин уже доступен на больших торговых платформах Gemini и Coinbase и торгуется в Южной Кореи.
Наряду с ростом bitcoin и хорошими новостями о листинге мем коина на Кракен, Shiba подорожала на 9,6%.
Автор статьи: Александр Матвеев
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