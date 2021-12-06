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06 дек 18:09

Американская криптобиржа Kraken завершила листинг Shiba Inu



Нашумевшая криптовалюта ShibaInu все-таки была добавлена на американскую биржу Kraken. На бирже уже есть возможность открывать депозиты альткоина с минимальной суммы вложения 373000 Shiba.

Американская криптобиржа Kraken завершила листинг Shiba Inu


Торги мем коина должны начаться 30 ноября, после набора определенного объема ликвидности, минимальный порог составляет 50000.

На торговой платформе трейдерам сначала будет предложено торговля в паре с фиатной валютой (€, $). В перспективе на бирже будет расширена линейка активов по торговле с мем коином, но маржинальной торговли не будет.

Листинг Shiba должен был состояться еще месяц назад, но по заверению менеджеров о технических моментах, запуск был перенесен. При этом сообщество было недовольно такой ситуацией, и посчитала это неуважением.

Стоит отметить, что мем коин уже доступен на больших торговых платформах Gemini и Coinbase и торгуется в Южной Кореи.

Наряду с ростом bitcoin и хорошими новостями о листинге мем коина на Кракен, Shiba подорожала на 9,6%.




Автор статьи: Александр Матвеев




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