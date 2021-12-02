Виды подшипников, их особенности и функции

Подшипник является незаменимым элементом в любой технологической установке. Конструкция предусматривает наличие механизмов вращения. Этот компонент выполняет функцию передачи усилия от вала посредством привода. Рынок предлагает большой выбор запчастей от разных брендов. Особой популярностью пользуются импортные подшипники. Это обусловлено их надежностью благодаря высокому качеству сборки и материалов. Импортные модели устойчивы к высоким нагрузкам и преждевременному износу, поэтому успешно конкурируют с продукцией российского производства.

Виды изделий и их отличия

Детали классифицируются по различным характеристикам, а одной из основных является тип трения. В механизмах скольжения вращение оси происходит в обратном направлении по рабочей плоскости. Подшипники качения предусматривают особую конструкцию, где есть разделение наружного и внутреннего колец. Поэтому они при вращении двигаются в разных направлениях. Это дает возможность снизить трение, за счет чего износ осуществляется значительно медленнее.

Восприятие нагрузки осуществляется как в радиальном, так и в осевом направлении. В зависимости от этого усилие может восприниматься как поперек вала, так и вдоль. Также детали могут функционировать при комбинированных нагрузках. Изделия оснащают шариковыми, роликовыми или игольчатыми телами вращения. При выборе необходимо ориентироваться на особенности использования.

Конструкция и материалы для производства

Конструкции всех подшипников идентичны, независимо от вида:



два кольца;



элементы качения;



металлический корпус;



сепаратор.



Для изготовления колец применяется преимущественно сталь высокой степени очистки. Благодаря этому обеспечивается необходимая жесткость устройства. Сталь гарантирует высокую грузоподъемность. Для большей надежности тела качения закаливаются и шлифуются.

Для изготовления конструктивных деталей могут использовать керамику или полимеры. В обоих случаях материал значительно легче стали, но абсолютно не подходит для эксплуатации в узлах, где преобладают критические нагрузки. Керамические и полимерные устройства применяются преимущественно в автомобилестроении. Нагрузку в узлах, которые используются в транспортных средствах, нельзя сопоставить с той, что характерна для промышленного оборудования.

В качестве компонентов качения могут применять:



шарики;



ролики;



конусообразные тела;



игольчатые элементы;



сферические детали.



Для изготовления этих запчастей обычно применяется хромированная сталь. Тела качения тоже могут быть изготовлены из керамики и полимеров. При вращении вала все компоненты перемещаются по специальным дорожкам, поскольку направляются с помощью сепараторов.

Какие функции и задачи выполняют подшипники

Предназначения любого подшипникового устройства состоят в передаче усилия и минимизации трения. Это обязательный элемент конструкции вращающегося узла. Механизм может воспринимать осевые или радиальные нагрузки. Благодаря подшипнику осуществляется надежная фиксация вала, снижаются потери энергии.

Если необходимо обеспечить качественный контакт между рабочими плоскостями и роликами, обратите внимание на игольчатые модели. Их конструкция позволяет снизить напряжение. Механизм может работать при небольших перекосах вала по отношению к корпусу. Такие узлы считаются более надежными и жесткими, но требуют обслуживания.

Источник: сайт tbbs.ru





Автор статьи: Александр Матвеев