Плюсы печати на самоклейке

Широкоформатная печать наклеек стала одним из самых распространенных и популярных видов наружной рекламы. Данный вид печати требуется практически для любых рекламных конструкций, таких как стенды ПВХ, светящиеся короба, буквы и так далее.



Поскольку поверхности, на которых размещается реклама, неоднородны, сложно найти такой вид носителя, который будет идеально держаться на любой из них. Тем не менее, не так давно этот носитель появился. Самоклейка оказалась наилучшим и самым оптимальным вариантом широкоформатной рекламной печати. Она легко и быстро закрепляется на любых поверхностях.



Печать на пленке

Печать на пленке требуется заказчикам, которые хотят получить изображение на поверхности, превышающей формат листа А4. Как правило, большие по формату картинки, нанесенные на самоклеющуюся пленку, применяются для размещения разного рода рекламы. Как показала многолетняя практика, с помощью таких изображений достигается наибольший эффект в области маркетинга и PR. Яркое и зрелищное изображение легко запоминается. Это весьма эффективный инструмент рекламирования товаров и услуг.



Пленка для печати при том выбирается самая разнообразная. На самоклейку печатают, обычно, с разрешением:





720 dpi;



1440 dpi.



При этом достигается особая четкость картинки. Пленка с изображением расположена в непосредственной близости от глаз воспринимающего его человека. При хорошем качестве оно смотрится, словно настоящая фотография.



Требования к печати на самоклейке

Основное требование к печати на самоклейке - ее невосприимчивость к негативному воздействию разных факторов внешней окружающей среды, включая:





влагу;



перепад температур;



солнечный свет.



Кроме того, изображение должно быть максимально качественным по цветопередаче и долговечным. Для наружной рекламы печать на самоклейке стала настоящей палочкой-выручалочкой. Покоряет и разнообразие вариантов основы. Она может иметь поверхность:





глянцевую, которая обеспечивает "гламурность" изображения, сочность красок и блеск;



матовую, не дающую бликов, что очень важно при серьезной и солидной графике;



прозрачную (особенно полюбилась автомобилистам), незаменимую в том случае, если требуется сделать акцент на логотипе или другом рекламном элементе, создать сложные дизайнерские изыски и эффекты;



транслюцентной, т. е. рассеивающей свет, когда требуется использовать изображение в конструкциях с внутренним освещением;



белой, не пропускающей свет, устойчивой к выгоранию;



oracal (оракал), предлагающей лучшую цветопередачу и длительный срок эксплуатации при оптимальном соотношении цены и качества;



виниловой, отличающейся прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.



Печать на пленке нельзя называть простым процессом, поскольку он требует наличия особого типа оборудования, соответствующего размерам и свойствам пленки, а также наличия опытных и квалифицированных кадров. Для того, чтобы ваши рекламные материалы принесли самые эффективные результаты, изображение должно быть нанесено самым технологичным способом.







Автор статьи: Александр Матвеев