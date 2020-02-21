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21 фев 18:34

Как подготовить оригинал для ризографии



Как подготовить оригинал для ризографии

При необходимости тиражирования какого-либо документа, первое, на что следует обратить внимание - это наличие темных областей на оригинале. Если такие области присутствуют и расположены симметрично, копии станут разворачиваться во время отделения от красящего барабана и застрянут в ризографе, не достигнув приемного лотка. Поэтому, если оригинал содержит темный рисунок в каком-либо углу, то при тиражировании велика вероятность застревания бумаги в ризографе.


Следует знать, что ризограф очень плохо копирует инверсные материалы, т. е. написанные белыми буквами на черном фоне.


Нежелательно использовать в качестве оригинала печатную продукцию с двухсторонним изображением, велика вероятность просвечивания обратной стороны при сканировании.


Поля оригинала не должны быть менее 10 миллиметров. Попытка печати без полей приводит к попаданию краски на валик и последующему загрязнению обратной стороны всех копий. Наличие краски на полях, делает отделение листа от барабана проблематичным. При необходимости печати без полей, следует пользоваться бумагой большего формата и впоследствии ее обрезать.


Для того, чтобы получить идеальный в итоге продукт в виде фотопечати, можно обратиться в типографию в центре спб, и оценить все преимущества по доступной стоимости.


Также помните, что применение ризографа экономически неоправданно при небольших тиражах печатной продукции, так как на каждый оригинал требуется новая мастер-пленка, а ее цена составляет немалую долю от себестоимости отпечатка.


Сильно влияет на себестоимость и применяемая для тиражирования бумага. Благодаря неприхотливости ризографа к ее качеству, можно использовать самые низкосортные сорта с минимальной плотностью. 


Важно!!! Тиражирование с помощью ризографа на мелованной или глянцевой бумаге совершенно недопустимо, так как обязательным условием для высыхания используемой в этой технологии краски, является возможность впитаться в бумагу.


Не стоит путать полноцветную печать, доступную офсетным технологиям или ту, что производит цифровая печатная машина с многоцветной печатью при помощи ризографов. Существует четырнадцать основных цветов красок для ризографии, но применение хотя бы двухцветной печати приводит к существенному удорожанию одной копии.


В заключении стоит напомнить, что ризография является быстрым, удобным и дешевым способом тиражирования для документов, не обремененных графическими и иллюстрированными изысками.





Автор статьи: Александр Матвеев




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