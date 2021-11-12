Помощь в выборе игрового ноутбука

Пуристы будут утверждать, что для настоящей игры нужен ПК, особенно если вы любите повышать качество графики за пределы возможностей простой игровой консоли. В этом отношении игровой настольный компьютер по-прежнему остается королем, особенно когда речь идет о наличии компонентов и мощности, необходимых для плавного запуска игр в формате 4K и поддержки настроек виртуальной реальности (VR). Но если вы хотите или нуждаетесь в чем-то, что можно носить с собой по дому или в гости к друзьям, мы поможем вам выбрать и купить игровой ноутбук.

Сколько вы должны потратить на игровой ноутбук?

Игровые системы оснащены компонентами более высокого класса, чем обычные потребительские ноутбуки, поэтому их цена, соответственно, выше, но диапазон в этой категории огромен: от менее тысячи до 4 000 долларов и выше. Бюджетные игровые ноутбуки начинаются от 750 долларов и могут достигать примерно 1250 долларов. За эти деньги вы получите систему, способную играть в игры с разрешением Full HD (1080p) с пониженными настройками в большинстве игр или с максимальными настройками качества в более простых играх. Для хранения данных может использоваться жесткий диск или твердотельный накопитель скромной емкости (SSD). SSD всегда предпочтительнее.

Хотите что-то получше? Системы среднего класса обеспечивают более плавный игровой процесс при высоких или максимальных настройках на более качественном экране 1080p (часто в сочетании со специальным экраном с высоким уровнем обновления; подробнее об этом чуть позже), а также добавляют поддержку гарнитур VR. Цена этих моделей будет варьироваться от 1250 до 2000 долларов.

Системы высокого класса, тем временем, должны гарантировать вам плавный игровой процесс в разрешении 1080p с максимальной детализацией графики, часто с экраном высокого разрешения. Они даже могут позволить вам играть в разрешении 4K, если экран поддерживает это. Модель высокого класса также должна быть способна питать гарнитуру VR и поддерживать дополнительные внешние мониторы. Эти машины, как правило, оснащаются скоростными компонентами хранения данных, такими как твердотельные накопители PCI Express, а их цена превышает 2 000 долларов, часто приближаясь к 3 000 долларов.

Некоторые ноутбуки этого класса поддерживают экраны QHD (2 560 на 1 440 пикселей) или 4K, жесткий диск в дополнение к SSD и сверхэффективные вентиляторы охлаждения в качестве дополнительных опций. Благодаря современным достижениям все большее число таких ноутбуков становятся довольно тонкими и портативными. В ноутбуках этого уровня вы либо платите премию за высокую производительность в тонком корпусе, либо платите за максимальную мощность в более компактном корпусе.





Автор статьи: Александр Матвеев