Руководство по покупке ноутбуков

Покупка ноутбука может оказаться непростой задачей, если речь идет о его характеристиках, цене и о том, что лучше всего соответствует вашим требованиям. Вам нужно время, чтобы выяснить, что подходит, и поэтому мы здесь, чтобы помочь вам выбрать лучший ноутбук с помощью нашего руководства по покупке. Вы можете заменить любые детали своего ноутбука по ссылке в интернет-магазине "4Compaq". Это руководство по покупке ноутбука охватывает все основные аспекты, которые необходимо решить, чтобы помочь вам совершить покупку, которая стоит всех ваших денег.





2 в 1: это ноутбуки, которые можно использовать как в качестве планшетов, так и в качестве портативных компьютеров. Некоторые модели имеют съемный сенсорный экран, который можно использовать независимо в качестве планшета, а некоторые из них поворачиваются на 360 градусов, образуя портативный планшет.



Ультрабук: это ноутбук высокого класса с элегантным дизайном, но бескомпромиссной производительностью. Термин ультрабук был придуман Intel, и на рынке по-прежнему доминируют устройства с процессорами Intel Core, которые обеспечивают впечатляющую производительность ультрабуков.



Игры. Аппаратное обеспечение этих ноутбуков адаптировано для энтузиастов игр. Обычно такие ноутбуки поставляются с дополнительными охлаждающими устройствами для поддержания работы системы во время интенсивных игр.



Нетбуки: это портативные устройства, используемые для обычного просмотра веб-сайтов, редактирования документов и развлечений. У них посредственные возможности обработки.



Повседневное использование: это самые универсальные ноутбуки, которые обычно используются для мультимедиа, развлечений, создания и редактирования документов, просмотра веб-страниц.



Премиум: эти ноутбуки обычно легкие, портативные с премиальными характеристиками, легкие и прочные корпуса и корпус.



Есть определенные параметры, на основе которых вы можете зафиксировать основные характеристики желаемого ноутбука. Ниже приведены параметры, которые необходимо учитывать при покупке ноутбука:





СКОЛЬКО ОЗУ НУЖНО НОУТБУКУ?



RAM означает оперативную память. Чем больше оперативной памяти у ЦП, тем легче становится его работа, что обеспечивает более быстрые вычисления. Хотя больший объем ОЗУ приводит к более быстрой обработке из-за увеличения стоимости, важно знать соответствующие требования к ОЗУ в зависимости от использования. На диаграмме ниже представлена суть доступных в настоящее время объемов оперативной памяти с учетом их использования. Для базовых вычислений требуется минимум 2 ГБ. Если вы увлекаетесь графикой и расширенным редактированием фото или видео, рекомендуется 6 ГБ или более. На большинстве ноутбуков предустановлено 4–8 ГБ, а в некоторых — до 32 ГБ. Если вы думаете, что позже вам может потребоваться больше памяти, выберите модель, которая позволит вам расширить оперативную память.





ВЫБОР ЛУЧШЕГО РАЗМЕРА ЭКРАНА НОУТБУКА



Размеры экрана ноутбука варьируются от 11 до 18 дюймов. Экран большего размера идеально подходит для игр, просмотра фильмов, редактирования фото и видео, а также одновременного просмотра документов. Экран большего размера может увеличить общий размер, вес и энергопотребление ноутбука. Вот краткий снимок разных размеров и их использования:

От 10 до 12 дюймов: самые тонкие и легкие ноутбуки имеют экраны от 10 до 12 дюймов. Однако есть один недостаток — клавиатура относительно небольшая и не очень эргономичная. Многие ноутбуки этого класса работают как планшеты.

От 13 до 14 дюймов: эти размеры обеспечивают наилучший баланс портативности и удобства использования. Многие книги Ultra и ноутбуки премиум-класса попадают в этот размер.

От 15 до 16 дюймов: самые популярные по размеру, 15-дюймовые ноутбуки обычно доступны по цене и предлагают много места для настольных компьютеров. Они идеально подходят для развлечений и игр. Однако они более громоздкие из-за большого размера корпуса.

От 17 до 18 дюймов: если ваш ноутбук остается на вашем столе весь день, 17- или 18-дюймовая система, скорее всего, предоставит все, что вам нужно для работы и развлечений.







ТИП ХРАНЕНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА



Внутреннее хранилище — это место, где все программы устанавливаются на компьютер. Также на нем хранятся все данные, которые сохраняются, такие как документы, изображения и видео. Традиционно ноутбуки имели HDD (жесткие диски). Однако с появлением книг Ultra и портативных ноутбуков SSD (твердотельные накопители) набирают популярность, поскольку они быстрее.



Жесткие диски. Традиционные механические жесткие диски являются наиболее распространенным типом хранилищ, поскольку они относительно недороги и обладают огромной емкостью. Однако они также значительно увеличивают вес и толщину ноутбука, а также выделяют тепло и шум. Они могут варьироваться от 500 ГБ до более 3 ТБ.



SSD: твердотельные диски во много раз быстрее жестких дисков, но обычно имеют гораздо меньшую емкость. Твердотельные накопители также обладают огромными преимуществами в отношении физического размера, веса и энергоэффективности, наряду с незначительным тепловыделением и бесшумной работой.





КАКОЕ ЛУЧШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ НОУТБУКА?



Более высокое разрешение означает лучшее качество изображения. Экраны ноутбуков бывают разных разрешений (измеряются в пикселях по горизонтали x вертикали):

HD: разрешение 1366 x 768 является стандартным для обычных ноутбуков. Это хорошо для веб-серфинга, электронной почты и основных вычислительных задач.

Full HD: разрешение 1920 x 1080 позволяет смотреть фильмы Blu-ray и играть в видеоигры без потери уровня детализации.

Дисплей Retina: все экраны Apple имеют оптимальное количество пикселей на дюйм, которое будет восприниматься невооруженным глазом. Это называется Retina Display.

QHD (Quad HD) и QHD +: с разрешениями 2560 x 1440 и 3200 x 1800 соответственно, чрезвычайно высокая плотность пикселей создает четкие детали и четкий текст, что идеально подходит для профессионального редактирования фотографий и графического дизайна, а также для фильмов и игр с высоким разрешением.

4K Ultra HD: разрешение 3840 x 2160 в четыре раза больше, чем Full HD, что позволяет создавать насыщенные цвета и изображения для просмотра и редактирования невероятно реалистичных изображений и графики.







Автор статьи: Александр Матвеев