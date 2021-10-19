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19 окт 21:10

Как зарабатывать на Форекс. Советы от Gerchik & co



В далеком 1971 году валютные курсы впервые стали «плавающими», и этот момент ознаменовал появление возможности купить валюту дешевле, продать дороже. Форексом обычно называют валютный рынок, точнее, торговлю валютой. Сейчас индустрия под название «Форекс» очень развита – многочисленные курсы, тренинги и видеоуроки учат простых обывателей, как зарабатывать на Форекс, как разбогатеть с его помощью.


Если вы – дилетант в этом деле, то обучение следует начинать постепенно, осторожно продвигаясь сквозь джунгли сложных терминов и процессов. Сейчас этот гигантский рынок открыт для каждого, и даже имея сумму менее тысячи долларов, можно постепенно разбогатеть. Как зарабатывать на Форекс Gerchik & co, понять не так уж сложно, но воплотить задуманное в действительность немного сложнее.


Возможности форекс 


Как зарабатывать на Форекс. Советы от Gerchik & co

Многих привлекает удивительные возможности рынка Форекс:



  • Зарабатывать можно ежесекундно, сидя возле компьютера, держа в руках планшет или даже телефон.

  • Форекс функционирует круглосуточно, поэтому можно никуда не спешить, заниматься валютными операциями в любое удобное время.

  • Заработок на валютном рынке прекрасно совместим с любой другой деятельностью.

  • Форекс доступен – начать может любой желающий, имеющий компьютер и голову на плечах, даже тот, у кого нет достаточного начального капитала, чтобы открыть свой бизнес.

  • Для начала нужно освоить терминологию, чтобы не «плавать» в предметах, процессах и терминах.


Все достаточно просто – если вы правильно спрогнозируете рост или падение цены, вы получите прибыль, неправильно – будете в минусе. Несмотря на то, что на рынке Форекс «котируются» доллары, вы в любой момент можете продать или купить любую валюту. Например, ожидая роста цены евро, вы покупаете в середине сентября 10 000 евро по цене 1,3500 доллара за евро. В конце следующего месяца вы получаете счастливую возможность продать их уже за 1,4800 доллара. В итоге вы получаете чистую прибыль в размере 1300 долларов.


Форекс – это воплощение динамики, ведь курсы меняются каждую секунду. Именно благодаря этому свойству можно зарабатывать постоянно, ждать несколько месяцев нет нужды. Чтобы сделать более точный анализ рынка валюты, можно применять возможности технического и фундаментального анализа. Но начинать нужно с обучения, только качественный обучающий курс позволит понять, что именно нужно делать, чтобы получить прибыль.





Автор статьи: Александр Матвеев




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