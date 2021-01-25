Форекс или банковский депозит: куда лучше инвестировать деньги?

Форекс https://forex-review.ru/trading-platforms/ или банковский депозит? Деньги нужно преумножать, и если вы обзавелись хорошим капиталом, то лучше всего вложить его куда-либо и получать дополнительный пассивный доход.

К примеру, можно рассматривать такие варианты, как Форекс и банковский депозит. У каждого из этих видов инвестиций есть свои плюсы и минусы, так что стоит рассмотреть их в деталях и без торопливости.

Банковский депозит

Начнем с наиболее привычного для людей варианта – банковского депозита. Что здесь может быть привлекательного? Ну, во-первых, то, что надежность банка гарантируется самим государством, и вы всегда можете надеяться на то, что вам компенсируют вложенную сумму.

Во-вторых, банковская индустрия не стоит на месте, более того, все чаще открываются новые банки. Следовательно, конкуренция в этой сфере является довольно значимой, что влечет за собой большое разнообразие видов депозитов.

И вы сможете выбрать для себя любое подходящее решение, которое сочтете наиболее безопасным, и процентные ставки которого будут приятно греть вам душу.

Но, при всех этих положительных качествах банковский депозит нельзя назвать средством, с помощью которого вы можете существенно разбогатеть. Ведь какие нынче ставки?

Процентов 10-15, большую цифру уже почти и не встретишь, разве что в сомнительных

предложениях. Так что, прирост дохода будет хоть и стабильным, но все-таки довольно медленным и не таким ощутимым.

Форекс - более динамичный вариант

А вот в Форекс дела обстоят более динамично. К примеру, простой трейдер, не отличающийся особыми талантами, может в год приращивать свой капитал примерно на 25-30%. И это лишь рядовой трейдер, не говоря уже о более профессиональных игроках.

Так почему бы не обратиться к этим самым профессионалам и не доверить им свои средства? В итоге вы с ними поделитесь частью полученной прибыли, да и они нарастят собственные обороты благодаря вам. При содействии Форекса можно прийти к более позитивным итогам, нежели при обращении к банковским депозитам.

Но и здесь есть свои тонкости. Нынче опытные трейдеры ценятся на вес золота, поскольку найти таковых на практике оказывается не так-то просто. Поэтому вам придется постараться, чтобы найти нужного человека.

А, в принципе, вы и сами можете стать кузнецом своего счастья, занявшись изучением Форекс и трейдингом. Но здесь очень важна экономическая база, а также и приобретение некоего опыта, поэтому первое время вам нужно будет учиться, учиться и еще раз учиться.





Автор статьи: Александр Матвеев