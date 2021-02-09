Форекс. Начало работы

Для тех кто хочет освоить валютные рынки стоит задуматься об обучении, на сайте https://forexgid.ru/video-kurs-po-torgovle-na-foreks/ есть отличные видео материалы для новичков. Которые помогут освоить и овладеть всеми приемами работы на валютных биржах.

Forex (Форекс) – в переводе с английского Foreign Exchange на русский иностранный обмен. Это один из крупнейших рынков валюты, который работает без перерыва и выходных. Для того чтобы стать трейдером не требуется особого образования, достаточно ознакомится и вникнуть в работу биржи, разобраться в нюансах. Общепринятый принцип работы рынков – купить подешевле и продать дороже – также применим и для Форекс.

Как же работает торговля и с чего начать





Первый момент необходимо выбрать брокера. Кто такой брокер? Брокер – это промежуточный участник, который предоставляет доступ к торговой площадке и обеспечивает необходимым софтом для работы. Среди огромного количества брокеров нужно выбрать оптимального, который будет работать с необходимой биржей. При выборе стоит обратить внимание на опыт и рейтинг доверия, стоимость обслуживания и вывода денег, немаловажным момент это минимальный порог ввода с которого начинает работать брокер.



Далее брокер предоставляет обучающие материалы для работы, стоит обратить на это внимание при выборе не у всех есть такая опция. Стоит попробовать открыть пробный счет и потренироваться игре на бирже.



Определить цель и выбрать стратегию своего нахождения на Форекс. Быстрое обогащение для тех кто хочет рискнуть или стабильный доход, без риска потерять в финансах.



Выбрать тип трейдинга иными словами управление: традиционное – трейдер самостоятельно следит за биржей и решает с кем заключить сделку; автоматический - с применением программного обеспечения; доверительное – необходимо найти трейдера, который будет решать все вопросы.



Сумма первого ввода

Профессионалы биржевых рынков рекомендуют для начала пару месяцев потренироваться на демо счете и только при стабильной прибыли, стоит переходить на реальные деньги. Для первоначального ввода стоит вкладывать столько, сколько не жалко будет потерять.

При этом не пренебрегать обучающими материалами. Почитать профильной литературы, но лучше посмотреть видео, разобраться в нюансах и подводными камнями биржи. Видеоматериалы обладают большей информативностью и наглядностью, разобраны примеры работы с биржей и основные ошибки новичков.





Автор статьи: Александр Матвеев