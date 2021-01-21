Стоит ли вкладываться в обучение Форексу вместо покупки автомобиля?

Сегодня финансовая сфера деятельности становится все более актуальной среди общественности. Население многих стран активно интересуется инвестированием в финансовые рынки и другими способами приумножить свой капитал. Статистика от ЦБТ наглядно демонстрирует нам, что Форекс-рынок на данный момент является практически самым популярным способом инвестиций. Значительно увеличенная за последние годы финансовая грамотность общественности мотивирует их вкладывать в Форекс и торговать активами. Поэтому сейчас мы разберемся, стоит ли вкладываться в обучение Форекс-торговле вместо покупки автомобиля. Поехали!

Форекс: что это?

Финансовые эксперты говорят, что Форекс является валютным рынком. Однако он существует физически. Форекс-рынок – этакая финансовая строгая структура, состоящая из трейдеров, инвесторов, международных банков многих стран и брокерских организаций по всему миру. Форекс представляет участникам рынкам проводить прибыльные сделки по купле/продаже иностранной валюты и платежных документов. Поскольку Форекс – валютный рынок, то купить здесь, например, акции кока-кола или акции алибаба не представляется возможным.

Русскоязычный термин «Форекс» пришел к нам из англоязычной речи. Носители языка и трейдеры на валютном рынке часто употребляют фразу Foreign Exchange, что в переводе на русский язык означает «иностранный обмен», можете прочитать форум трейдера и подтвердить данную информацию. Участники трейд-комьюнити коротко говорят Forex или FX (сегодня употребляется на письме гораздо чаще остальных терминов). На английском языке Форекс-рынок будет Foreign Exchange Market.

Действительно вам нужен автомобиль прямо сейчас?

Существует много случаев, когда личное транспортное средство могло бы значительно ускорить передвижение из пункта А в пункт Б. Особенно хорошо иметь автомобиль для выезда за границу города на семейный пикник или для поездки в другой город. Однако в небольших поселениях автомобиль используется достаточно редко и множестве случаев можно вовсе обойтись без него. Мы настоятельно рекомендуем вам подумать, действительно ли сейчас вы остро нуждаетесь в личном транспортном средстве. Возможно, вы сможете потерпеть еще немного во благо попытки обеспечить свое финансовое будущее.

Лучше инвестируйте в Форекс!

Валютный рынок предлагает участникам достаточно хороший заработок. Иногда суммы буквально переваливают за миллионы рублей и даже долларов. Существует множество примеров, когда вполне себе среднестатистический житель планеты сумел достичь выдающихся результатов и сколотить целое состояние благодаря Форекс-торговле. Имейте в виду, что инвестирование – лучший способ сохранить и даже заработать денег. Однако инвестировать нужно с умом! Помните: если нет острой нужды в личном автомобиле, лучше вложить накопленные денежные средства в рынок Форекс.





Автор статьи: Александр Матвеев