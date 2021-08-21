Зачем страховать гражданскую ответственность СРО?

Саморегулируемые некоммерческие организации осуществляют выдачу допусков компаниям и ИП, предоставляющим услуги в области строительства, проектирования и изысканий. СРО является объединением специалистов, задача которых – регулировать деятельность членов СРО, следить за правомерностью их действий и страховать возможные риски, связанные с производственной деятельностью.

Подробнее о том, почему необходимо страховать ответственность СРО сообщает источник sro-rf.ru.

Необходимость страхования

Согласно требованиям законодательства РФ, организации, входящие в состав некоммерческого объединения СРО должны пройти обязательное страхование гражданской ответственности. Договор страхования является частью обязательного пакета документов, который необходимо предоставить при вступлении в СРО. Данный договор гарантирует снижение финансовых потерь в случае, когда действия сотрудников компании или ИП повлекли за собой ущерб клиенту по причине нарушения регламентов выполнения строительных или проектных работ.

Важным аспектом для небольших компаний является снижение вступительного взноса до минимальных значений при страховании.

Вследствие чего наступает страховой случай:



Причинение вреда имуществу, здоровью или жизни клиента;



Причинение вреда имуществу организации или предприятия;



Если был нанесен вред экологии;



В ходе работ пострадали объекты исторического или культурного наследия.



Вступление в СРО с последующей страховкой дает гарантию возмещения ущерба организациям или лицам, пострадавших в ходе нарушения строительства или оказания некорректных юридических услуг. В данном случае ответственность переходит в юрисдикцию страховой компании. Благодаря страховке члены саморегулируемой организации могут спокойно работать на территории своего региона и не опасться понести убытки, возместить которые у них не будет возможности.

Как работает страховка в СРО:



На начальном этапе происходит заключение договора между членом саморегулируемой организации и страховой компанией;



При добровольном страховании с каждым членом компании необходимо заключить индивидуальный договор;



Коллективный договор подразумевает обязательное страхование каждого члена СРО (в случае обязательного страхования);



Как правило, страховой договор заключается на конкретный период – на 1 год или на срок выполнения определенного проекта, объема работ.



Если в оде действий компании произошел страховой случай, страхования компания покрывает издержки в соответствии с условиями договора. Если же средств не достаточно для восполнения ущерба, саморегулируемая организация обращается в компенсационный фонд.

Стоимость допуска СРО можно узнать у специалистов компании srio-rf. Здесь вам окажут полную информационную поддержку по любым вопросам, связанным с вступлением в саморегулируемую организацию, а также помогут найти подходящее объединение в соответствии с профилем работ вашей фирмы.





Автор статьи: Александр Матвеев