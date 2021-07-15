Разное
15 июл 15:52
Ирландия, Дублин
Хотите увидеть столицу, которая смахивает не на современный мегаполис, а скорее на большую деревню? Тогда нужно съездить в Дублин, в столицу островной Ирландии - https://rte.news/. Или если хотите на родину Скарлетт О Хара, ту самую героиню из «Унесённых ветром» Митчелл. Но не только она тут родилась. Это место славится многими именами мировой классики.
К примеру, прежде чем посетить в Дублине собор Сент-Патрик, то стоит узнать, что в нём долгое время был деканом знаменитый писатель Джонатан Свифт. Да, это тот самый писатель, что рассказал нам историю Гулливера. Между прочим, самому собору уже 800 лет, а Дублину – тысяча.
Старинный город. Здесь всё строилось основательно и капитально, как будто на века вечные. Пока именно так всё и происходит. Ничего в городе не меняется, нет в нём небоскрёбов. Жителей вполне устраивают их дома, которые не выше четырёх этажей, кроме конечно, храмов.
В городе очень много парков. В двух из них, Феникс и Сент-Стивенс Грин, в своё время любили совершать прогулки ещё трое знаменитых ирландца: Джеймс Джойс, Сэмюэл Беккет и Уильям Йитс. Кстати, говорят, что если нужен путеводитель по Дублину, то достаточно взять с собой роман Джойса «Улисс» и вы не заблудитесь. Мало того, сами ирландцы с гордостью говорят, что если что и случится с Дублином, то его можно заново восстановить благодаря точному описанию Джойса.
По городу лучше пройтись пешком и тогда наверно ближе поймете всю прелесть этого города. В первую очередь надо сходить на набережную Лиффи. Эта река беспечно и как-то даже небрежно течёт себе вдоль давних домов с вечными горшками на подоконниках и цветными стенами. Можно ещё пойти в Честерскую библиотеку или в Галерею восточного искусства. Но наступил вечер, а это как раз то время, когда можно и даже нужно попробовать ирландского пива. Того самого, знаменитого – «Гиннесс». Пабы в Дублине все сплошь окутаны легендами и своими историями, но если, например вас интересует литература, то в Дублине есть литературный паб. Там за чтением стихотворений или исторического эпоса, можно вкусно поесть и выпить. Пабы разные, но есть кое-что, что делает их одинаковыми - традиции. Первое, в пабе пьют пиво только мужчины. Для женщин есть особенное отделение. Второе – ирландцы жуткие патриоты и потому, будьте готовы к тому, что в выходные дни в пабах будет звучать только народная музыка. А третье – всё тот же «Гиннесс».
Автор статьи: Александр Матвеев
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