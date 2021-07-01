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01 июл 11:41

5 причин переехать жить в Дубай и как это сделать



Страна, обгоняющая по темпам роста государства Европы, открывает широкие возможности, поэтому число желающих переехать в Дубай растет вне зависимости от политической и экономической ситуации в мире. Солнечный год, в котором порядка 345 дней можно не наблюдать тучей на небе, выступает лишь одним из поводов приобрести недвижимость Дубая. Климатические условия региона радуют тех, кто устал от слякоти и зимы. Даже в холодные месяцы температура воды не опускается ниже 20 градусов тепла.


5 причин переехать жить в Дубай и как это сделать

Что нужно знать интересующимся тем, как переехать жить в Дубай



Арабская недвижимость вызывает множество вопросов. Выезд на длительное время в другую страну со своими особенностями менталитета и религии требует внимательного подхода. Приобрести квартиру на арабском побережье, равно как и запланировать переезд на ПЖМ, вполне реально. Но для этого нужно знать, что гражданство в данной стране получить крайне затруднительно, остается виза резидента, при покупке недвижимости в ОАЭ открывающая такие же возможности, какими обладают граждане страны. Среди ее плюсов:



  • Отсутствие необходимости в трудоустройстве. Можно не заниматься бизнесом и просто переехать жить в Дубай, для этого достаточно владеть недвижимостью.

  • Возможность пользоваться социальными услугами наравне с местными жителями, а также иметь выигрышные позиции по налогооблажению в случае приобретения недвижимости для инвестиций.



Если вы планируете переехать жить в Дубай, то стоит рассматривать именно временный вид на жительство, так как для получения гражданства существуют очень узкие рамки.



Еще о преимуществах покупки недвижимости в Дубае



По данным https://www.axcapital.ae/ru/ одной из причин для переезда в Дубай выступает безопасность. Низкий уровень преступности и жесткая законодательная база сводит уровень преступности к минимуму.



Причины для переезда в Дубай, ОАЭ




  • Высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру. Стабильная экономика позволяет не беспокоиться о том, что что-то изменится в худшую сторону.

  • Выгодность приобретения недвижимости в Дубае. Если сравнивать цены стандартного жилья, то можно убедиться в том, что в ОАЭ они не обгоняют стоимость квартир в мегаполисах. Однако окупаемость объектов осуществляется достаточно быстро, поэтому зарубежная недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах интересна для инвестиций.

  • Постоянно развивающийся рынок недвижимости. Предложения агентств разнообразны: чтобы переехать в Дубай, можно купить дом, квартиру, виллу.

  • Отсутствие налогов на имущество при получении прибыли от его сдачи в аренду.



Помощь с покупкой недвижимости для тех, кто планирует переехать жить в Дубай



Самостоятельно решиться с выбором не всегда легко. Поэтому квалифицированная помощь не будет лишней. Не отходя от компьютера, можно заняться поиском недвижимости в ОАЭ и сравнить цены по разным районам в Дубае. Агентство недвижимости Ax Capital поможет найти ответы на любые вопросы о том, как приобрести квартиру на арабском побережье и где именно это выгоднее сделать.





Автор статьи: Александр Матвеев




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