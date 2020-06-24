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Недвижимость на Кипре
Спрос на элитное жилье был всегда. Оно комфортно, имеет привлекательный внешний вид и подчеркивает статус своего владельца. Многие предпочитают купить квартиру на Кипре, такой вариант обладает массой преимуществ. На данный момент данная страна считается самой красивой и подходящей для жизни.
Преимущества
Причин, почему именно Кипр очень много. Проживание на нем имеет своим преимущества:
- Климат – морской воздух, всегда отличная погода, 330 дней лета привлекают большую часть людей. Именно поэтому они переезжают и приобретают здесь недвижимость.
- Русский язык – киприоты очень доброжелательны к русскоговорящим. Поэтому необязательно владеть кипрским или английским, чтобы комфортно жить в данной стране.
- Цены – элитные квартиры обладают привлекательной и довольно-таки адекватной стоимостью. Она намного ниже, чем в других европейских странах. Стоимость на жизнь здесь также значительно ниже и вполне приемлемое налогообложение.
- Развитая инфраструктура – все жилые комплексы имеют отличную охрану. Преступность на острове находиться на низком уровне.
- Упрощенный процесс получения гражданства – если инвестор имеет ценные бумаги или бизнес, то он может рассчитывать на упрощенное получение гражданства. Единственное условие – отсутствие судимости.
Неудивительно, что многие так стремятся жить именно на этом острове. Ведь в этом случае они получают идеальные условия для жизни.
Особенности покупки
Приобретение недвижимости представляет собой упрощенный процесс. Однако он имеет некоторые особенности. К ним относятся следующие этапы:
- Необходимо определится со своим бюджетом. Понять, понадобиться ли кредит на покупку квартиры.
- Подходящий объект можно найти через интернет. Но советуют съездить и посмотреть на него в живую.
- Следует внести плату за резервирование. Перед этим рекомендуют проверить документы продавца.
- Подписание договора является завершающим этапом. После этого покупатель вносит оставшуюся денежную сумму и становится полноправным владельцем недвижимости.
Стоимость на жилье зависит от следующих факторов: его месторасположения, как далеко от моря оно находится, состояния квартиры и ее площади. Стоит учитывать, что цена будет все равно значительно ниже, чем в других странах Европы. При этом условия для проживания более комфортными.
Автор статьи: Александр Матвеев