Когда и как нужно лечить катаракту?

Самой распространенной возрастной офтальмологической патологией считается катаракта. Данное заболевание сопровождается помутнением хрусталика глаза. Однако эту патологию нельзя назвать неизлечимой. Сегодня любая глазная клиника предоставляет несколько способов быстро вернуть полноценное зрение. При этом стоит понимать, что катаракта является необратимым процессом. Поэтому хрусталик глаза не станет прозрачным, если принимать какие-либо лекарства и витамины. Для лечения катаракты также не используется физиотерапия, очки, линзы и другие офтальмологические приспособления.

Единственным эффективным способом лечения катаракты является хирургическое вмешательство. Для проведения данной процедуры потребуется специальное микрохирургическое оборудование. Также используются и современные технологии. Отдельно нужно подчеркнуть важность и высокой квалификации хирурга. Только такой симбиоз позволяет рассчитывать на успешное лечение катаракты.

Когда нужно лечить катаракту

Катаракта считается одним из самых опасных офтальмологических заболеваний. Промедление с лечением этой патологии чревато самыми печальными последствиями. Существует огромный риск полной потери зрения. К тому же несвоевременное лечение данной патологии не позволяет добиться желаемого результата. Поэтому при возникновении малейших подозрений на катаракту следует обратиться к офтальмологу, который должен поставить точный диагноз и определить подходящий способ лечения.

Что касается симптомов данного заболевания, то о нем может свидетельствовать прогрессирующая близорукость, неспособность различать оттенки, ухудшение сумеречного зрения, стремительное падение остроты зрения и появление пелены перед глазами.

В каком возрасте можно лечить катаракту?

В этом вопросе нет каких-либо возрастных ограничений. Операции по удалению катаракты доступны и пожилым людям. Для проведения данной операции используется местная капельная анестезия. Она исключает негативное воздействие на организм и сердечно-сосудистую систему пациента.

Хирургия катаракты даже не предусматривает стационарное лечение пациентов. Этот нюанс очень важен для пожилых людей, которые могут испытывать стресс из-за госпитализации. Отсутствие стационарного лечения обусловлено тем, что в процессе реабилитации после операции не потребуется особенный уход. К тому же прооперированному пациенту зрение возвращается довольно быстро.

Есть ли противопоказания к процедуре?

Как и любая другая офтальмологическая процедура, хирургия катаракты имеет ряд противопоказаний. Данная операция не рекомендована при:



сахарном диабете;



гипертонии;



инфекционно-воспалительных заболеваниях;



декомпенсированной болящей глаукоме.



Проведение данной операции также не рекомендовано в период лактации и беременности. Во многих клиниках хирургию катаракты не проводят лицам, которые перенесли инфаркт или инсульт в течение последних 6 месяцев.





Автор статьи: Александр Матвеев