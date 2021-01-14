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14 янв 16:15

Как восстановить зрение – полезные советы



Фраза «зрение – бесценный дар» многие считают банальной. Пока не столкнуться лично с заболеваниями глаза, возрастными изменениями сетчатки и хрусталика. Особенностью многих патологий зрительного анализатора является длительное бессимптомное течение. А лечение уже не может гарантировать 100% восстановления качества зрения.



проверка зрения



В составе комплексной терапии, профилактики патологий глаза используют различные лекарственные препараты, витамины, увлажняющие средства, такие как капли для глаз Иридина Дуе. В некоторых случаях показана операция.



Общая информация о глазных заболеваниях


Болезни глаза – органические, функциональные поражения зрительного анализатора, при которых ухудшается качество зрения, изменяется способность видеть и его придаточного аппарата.



Классификация патологий органов зрения:



  1. Болезни век, глазницы – это блефариты, заворот века, абсцессы, сращения краев глаза, нарушения в работе слезных желез.

  2. Патологии конъюнктивы – бактериальные, вирусные, грибковые инфекции, дистрофия, сухость глаз.

  3. Патологии роговицы – кератиты, ириты, дистрофия.

  4. Нарушения в хрусталике.

  5. Болезни сосудов глаза, стекловидного тела.

  6. Глаукома.

  7. Патологии глазных нервов.

  8. Болезни мышечного аппарата – чаще проявляются эти нарушения зрения у детей. Это косоглазие, астигматизм, нарушения рефракции.

  9. Зрительные расстройства, слепота.

  10. Патологии придаточного аппарата, травмы, онкопроцессы.



Симптомы зависят от вида патологического процесса в зрительном анализаторе. Но общими признаками являются следующие:



  • жжение, боль, зуд;

  • отек, гиперемия века;

  • частое моргание;

  • визуальное нарушение пропорций предметов;

  • выделение, гноетечение – при бактериальной, вирусной инвазии;

  • светобоязнь;

  • снижение остроты зрения;

  • мушки перед глазами, нечеткое зрение – часто сопровождают глаукомы, катаракты;

  • слезотечение;

  • головные боли;

  • отек носа.



Лечение воспалительных заболеваний глаз, коррекцию зрения проводит офтальмолог. Методы обследования пациента:



  1. сбор анамнеза пациента;

  2. осмотр с помощью щелевой лампы;

  3. оценка остроты, полей зрения;

  4. по показаниям – офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия.



По результатам осмотра врач предложит план лечения. Применяется медикаментозная терапия, оперативное, аппаратное и физиотерапевтическое лечение.



Методы восстановления зрения


Восстановить утраченное зрение – особенно при дегенерации сетчатки, тяжелых травмах, нарушении иннервации органа – невозможно. Но предупредить, замедлить, их развитие по силам каждому.



упражнения для восстановления зрения



И главное, народные методы неэффективны. Не применяйте капли «по бабушкиному» или «рецепту от знахарки». Они могут вызвать аллергию, ожоги слизистой, роговицы.



Способы улучшения зрения:



  • Изменить рацион – придерживайтесь правильного питания, употребляйте овощи, фрукты. Исключите вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем.

  • Изменить режим работы, регулировать нагрузку – при работе за компьютером делать перерывы, использовать увлажняющие капли. На производстве пользуйтесь СИЗ.

  • Упражнения для глаз – снимают усталость, спазм, устраняют отек. При астигматизме, косоглазии помогают восстановить мышечный аппарат глаза. Комплекс подбирает врач. Упражнение проводят регулярно и каждый день. Кроме того, чаще моргайте. Это способствует увлажнению глазного яблока.

  • Здоровый сон – не менее 7–8 часов в сутки.

  • Массаж шейно-воротниковой зоны – улучшает кровоснабжение тканей лица, шеи, головного мозга, трофику глаза.

  • Своевременное лечение болезней глаза. Коррекцию косоглазия, астигматизма у ребенка начинайте сразу же после постановки диагноза.

  • Оперативная терапия сетчатки, замена хрусталика по показаниям, восстановление оттока глазной жидкости при глаукоме.

  • Витамины – таблетки, капли по назначению врача.



Очки, линзы подбирает офтальмолог по показаниям. Отказ от их использования ускорит патологические процессы в зрительном анализаторе. Линзы назначаются только взрослым пациентам. Дети не могут обеспечить качественную гигиену, соблюдать правила их ношения.



По показаниям проводится лазерная коррекция близорукости, склеропластика, аппаратная и физиотерапия.



Профилактика



Профилактика поможет предупредить, замедлить развитие патологий зрительного анализатора. Проходите комплексный осмотр у офтальмолога 1 раз в год. Не допускайте инфицирования патогенной флорой, не занимайтесь самолечением.


таблица для проверки зрения



Не читайте, не смотрите телевизор в темноте, пользуйтесь защитными очками при работе в запыленных помещениях, на вредных производствах. Кроме того, к профилактическим мероприятиям относится своевременный подбор линз, очков.





Автор статьи: Александр Матвеев




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