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Как восстановить зрение – полезные советы
Фраза «зрение – бесценный дар» многие считают банальной. Пока не столкнуться лично с заболеваниями глаза, возрастными изменениями сетчатки и хрусталика. Особенностью многих патологий зрительного анализатора является длительное бессимптомное течение. А лечение уже не может гарантировать 100% восстановления качества зрения.
В составе комплексной терапии, профилактики патологий глаза используют различные лекарственные препараты, витамины, увлажняющие средства, такие как капли для глаз Иридина Дуе. В некоторых случаях показана операция.
Общая информация о глазных заболеваниях
Болезни глаза – органические, функциональные поражения зрительного анализатора, при которых ухудшается качество зрения, изменяется способность видеть и его придаточного аппарата.
Классификация патологий органов зрения:
- Болезни век, глазницы – это блефариты, заворот века, абсцессы, сращения краев глаза, нарушения в работе слезных желез.
- Патологии конъюнктивы – бактериальные, вирусные, грибковые инфекции, дистрофия, сухость глаз.
- Патологии роговицы – кератиты, ириты, дистрофия.
- Нарушения в хрусталике.
- Болезни сосудов глаза, стекловидного тела.
- Глаукома.
- Патологии глазных нервов.
- Болезни мышечного аппарата – чаще проявляются эти нарушения зрения у детей. Это косоглазие, астигматизм, нарушения рефракции.
- Зрительные расстройства, слепота.
- Патологии придаточного аппарата, травмы, онкопроцессы.
Симптомы зависят от вида патологического процесса в зрительном анализаторе. Но общими признаками являются следующие:
- жжение, боль, зуд;
- отек, гиперемия века;
- частое моргание;
- визуальное нарушение пропорций предметов;
- выделение, гноетечение – при бактериальной, вирусной инвазии;
- светобоязнь;
- снижение остроты зрения;
- мушки перед глазами, нечеткое зрение – часто сопровождают глаукомы, катаракты;
- слезотечение;
- головные боли;
- отек носа.
Лечение воспалительных заболеваний глаз, коррекцию зрения проводит офтальмолог. Методы обследования пациента:
- сбор анамнеза пациента;
- осмотр с помощью щелевой лампы;
- оценка остроты, полей зрения;
- по показаниям – офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия.
По результатам осмотра врач предложит план лечения. Применяется медикаментозная терапия, оперативное, аппаратное и физиотерапевтическое лечение.
Методы восстановления зрения
Восстановить утраченное зрение – особенно при дегенерации сетчатки, тяжелых травмах, нарушении иннервации органа – невозможно. Но предупредить, замедлить, их развитие по силам каждому.
И главное, народные методы неэффективны. Не применяйте капли «по бабушкиному» или «рецепту от знахарки». Они могут вызвать аллергию, ожоги слизистой, роговицы.
Способы улучшения зрения:
- Изменить рацион – придерживайтесь правильного питания, употребляйте овощи, фрукты. Исключите вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем.
- Изменить режим работы, регулировать нагрузку – при работе за компьютером делать перерывы, использовать увлажняющие капли. На производстве пользуйтесь СИЗ.
- Упражнения для глаз – снимают усталость, спазм, устраняют отек. При астигматизме, косоглазии помогают восстановить мышечный аппарат глаза. Комплекс подбирает врач. Упражнение проводят регулярно и каждый день. Кроме того, чаще моргайте. Это способствует увлажнению глазного яблока.
- Здоровый сон – не менее 7–8 часов в сутки.
- Массаж шейно-воротниковой зоны – улучшает кровоснабжение тканей лица, шеи, головного мозга, трофику глаза.
- Своевременное лечение болезней глаза. Коррекцию косоглазия, астигматизма у ребенка начинайте сразу же после постановки диагноза.
- Оперативная терапия сетчатки, замена хрусталика по показаниям, восстановление оттока глазной жидкости при глаукоме.
- Витамины – таблетки, капли по назначению врача.
Очки, линзы подбирает офтальмолог по показаниям. Отказ от их использования ускорит патологические процессы в зрительном анализаторе. Линзы назначаются только взрослым пациентам. Дети не могут обеспечить качественную гигиену, соблюдать правила их ношения.
По показаниям проводится лазерная коррекция близорукости, склеропластика, аппаратная и физиотерапия.
Профилактика
Профилактика поможет предупредить, замедлить развитие патологий зрительного анализатора. Проходите комплексный осмотр у офтальмолога 1 раз в год. Не допускайте инфицирования патогенной флорой, не занимайтесь самолечением.
Не читайте, не смотрите телевизор в темноте, пользуйтесь защитными очками при работе в запыленных помещениях, на вредных производствах. Кроме того, к профилактическим мероприятиям относится своевременный подбор линз, очков.
Автор статьи: Александр Матвеев