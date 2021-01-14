Как восстановить зрение – полезные советы

Фраза «зрение – бесценный дар» многие считают банальной. Пока не столкнуться лично с заболеваниями глаза, возрастными изменениями сетчатки и хрусталика. Особенностью многих патологий зрительного анализатора является длительное бессимптомное течение. А лечение уже не может гарантировать 100% восстановления качества зрения.

В составе комплексной терапии, профилактики патологий глаза используют различные лекарственные препараты, витамины, увлажняющие средства, такие как капли для глаз Иридина Дуе. В некоторых случаях показана операция.

Общая информация о глазных заболеваниях

Болезни глаза – органические, функциональные поражения зрительного анализатора, при которых ухудшается качество зрения, изменяется способность видеть и его придаточного аппарата.

Классификация патологий органов зрения:



Болезни век, глазницы – это блефариты, заворот века, абсцессы, сращения краев глаза, нарушения в работе слезных желез.

Патологии конъюнктивы – бактериальные, вирусные, грибковые инфекции, дистрофия, сухость глаз.

Патологии роговицы – кератиты, ириты, дистрофия.

Нарушения в хрусталике.

Болезни сосудов глаза, стекловидного тела.

Глаукома.

Патологии глазных нервов.

Болезни мышечного аппарата – чаще проявляются эти нарушения зрения у детей. Это косоглазие, астигматизм, нарушения рефракции.

Зрительные расстройства, слепота.

Патологии придаточного аппарата, травмы, онкопроцессы.



Симптомы зависят от вида патологического процесса в зрительном анализаторе. Но общими признаками являются следующие:



жжение, боль, зуд;



отек, гиперемия века;



частое моргание;



визуальное нарушение пропорций предметов;



выделение, гноетечение – при бактериальной, вирусной инвазии;



светобоязнь;



снижение остроты зрения;



мушки перед глазами, нечеткое зрение – часто сопровождают глаукомы, катаракты;



слезотечение;



головные боли;



отек носа.



Лечение воспалительных заболеваний глаз, коррекцию зрения проводит офтальмолог. Методы обследования пациента:



сбор анамнеза пациента;

осмотр с помощью щелевой лампы;

оценка остроты, полей зрения;

по показаниям – офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия.



По результатам осмотра врач предложит план лечения. Применяется медикаментозная терапия, оперативное, аппаратное и физиотерапевтическое лечение.

Методы восстановления зрения

Восстановить утраченное зрение – особенно при дегенерации сетчатки, тяжелых травмах, нарушении иннервации органа – невозможно. Но предупредить, замедлить, их развитие по силам каждому.

И главное, народные методы неэффективны. Не применяйте капли «по бабушкиному» или «рецепту от знахарки». Они могут вызвать аллергию, ожоги слизистой, роговицы.

Способы улучшения зрения:



Изменить рацион – придерживайтесь правильного питания, употребляйте овощи, фрукты. Исключите вредные привычки, курение, злоупотребление алкоголем.



Изменить режим работы, регулировать нагрузку – при работе за компьютером делать перерывы, использовать увлажняющие капли. На производстве пользуйтесь СИЗ.



Упражнения для глаз – снимают усталость, спазм, устраняют отек. При астигматизме, косоглазии помогают восстановить мышечный аппарат глаза. Комплекс подбирает врач. Упражнение проводят регулярно и каждый день. Кроме того, чаще моргайте. Это способствует увлажнению глазного яблока.



Здоровый сон – не менее 7–8 часов в сутки.



Массаж шейно-воротниковой зоны – улучшает кровоснабжение тканей лица, шеи, головного мозга, трофику глаза.



Своевременное лечение болезней глаза. Коррекцию косоглазия, астигматизма у ребенка начинайте сразу же после постановки диагноза.



Оперативная терапия сетчатки, замена хрусталика по показаниям, восстановление оттока глазной жидкости при глаукоме.



Витамины – таблетки, капли по назначению врача.



Очки, линзы подбирает офтальмолог по показаниям. Отказ от их использования ускорит патологические процессы в зрительном анализаторе. Линзы назначаются только взрослым пациентам. Дети не могут обеспечить качественную гигиену, соблюдать правила их ношения.

По показаниям проводится лазерная коррекция близорукости, склеропластика, аппаратная и физиотерапия.

Профилактика

Профилактика поможет предупредить, замедлить развитие патологий зрительного анализатора. Проходите комплексный осмотр у офтальмолога 1 раз в год. Не допускайте инфицирования патогенной флорой, не занимайтесь самолечением.

Не читайте, не смотрите телевизор в темноте, пользуйтесь защитными очками при работе в запыленных помещениях, на вредных производствах. Кроме того, к профилактическим мероприятиям относится своевременный подбор линз, очков.





Автор статьи: Александр Матвеев