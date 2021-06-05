Как делают ультразвуковую чистку зубов?

Ультразвуковая чистка зубов – это безопасный и безболезненный способ снятия зубного камня и налета. Для этого используется ультразвуковой лазер, способствующий легкому отделению зубного камня. При этом исключается возможность повреждения эмали.

Зачем нужна ультразвуковая чистка

Чаще всего эта процедура необходима для того, чтобы избежать образования кариеса. Ультразвуковая чистка зубов в Стерлитамаке также позволяет рассчитывать на:



устранение неприятного запаха;



предотвращение расшатывания зубов;



защиту десен от воспаления;



улучшение внешнего вида зубов (эта стоматологическая процедура особенно актуальная для курильщиков и ценителей кофе).



Преимущества процедура

Востребованность этого способа чистки обусловлена его безопасностью и безболезненностью. Он позволяет беспроблемно снять зубной камень и тем самым предотвратить возникновение кариеса, стоматита, гингивита, пародонтита и других воспалительных заболеваний десен. К преимуществам ультразвуковой чистки также стоит отнести возможность стерилизации зубной поверхности и уничтожения патогенной микрофлоры. К тому же данная процедура позволяет осветлить зубную эмаль как минимум на 1-2 тона.

Особенности процедуры

Если говорить о самой процедуре, то для ее проведения применяется специальный аппарат – скейлер. Ультразвуковая чистка длится около часа. Она начинается с нанесения на зубную эмаль специального геля. В результате воздействия скейлера выделяется кислород, который и разрушает зубной камень. Причем ультразвуковая вибрация способствует не только очистке поверхности зубов, но и глубокому промыванию пародонтальных каналов. В процессе чистки происходит обработка корневых каналов, а также удаление налета и зубного камня. Финальным этапом этой процедуры является полировка посредством специальной пасты. Для полировки также может использоваться фторирование эмали.

Ухода за зубами после чистки

После завершения процедуры в ротовой полости появляется ощущение чистоты и свежести. При этом зубная эмаль становится светлее и приятнее на ощупь. Для сохранения данного результата на протяжении длительного времени необходим тщательный уход за зубами. В частности, нужно как минимум дважды в день чистить зубы. Более того, желательно выполнять эту процедуру после каждого приема пищи.

Также стоит знать, что в первый день после проведения ультразвуковой чистки может возникнуть повышенная чувствительность зубов. Поэтому сразу после проведения этой процедуры предпочтительно отказаться от приема чересчур горячей или холодной пищи.





Автор статьи: Александр Матвеев