Покупка душевой кабины

Прежде чем мы решим купить душевую кабину на сайте https://ldek.ru/products/dushevaya-kabina-niagara-ng-35179090, стоит подумать о том, насколько большая кабина поместится в нашей ванной комнате и какие двери будут наиболее подходящими для наших потребностей и поверхностей ванной комнаты. Как выбрать лучшую душевую кабину? На что обратить внимание перед покупкой? Как правильно установить душевую кабину в вашей ванной комнате?

Выбор формы кабины

В зависимости от того, насколько велика ванная комната, мы можем выбирать из угловых, прямоугольных, круглых или в нише. Для небольших ванных комнат лучше всего использовать угловые кабины и нишу из-за небольшой площади, которую они занимают. Если у нас нет ниши в ванной комнате, мы можем построить ее из стеклянных пустотелых блоков, так называемых люксов. Такая ниша приведет к тому, что мы потратим немного на кабину и нам придется купить только дверь. Типичные кабины имеют 90 x 90 см в основании, но на рынке также встречаются размеры 80 x 80 или 70 x 70. Есть также намного больше, например, 120 x 120 - однако они предназначены только для больших ванных комнат. Важно также достаточно большое пространство перед кабиной — расстояние между кабиной и раковиной или биде должно быть не менее 30 см из-за удобства использования всего оборудования.

Подход к душевой кабине

Если мы хотим вставить кабину в недавно построенную или отремонтированную ванную комнату, в которой до сих пор не было душа, давайте вспомним правильный подход. Для душевой кабины канализационные трубы должны иметь как минимум двух процентное падение к вертикали. Также важна длина подхода — для труб диаметром 0,05 м она не должна быть длиннее 3 м, для труб диаметром 0,07 М-5 м. В ситуации, когда невозможно сохранить эти пропорции, следует увеличить подход на один размер.

Размеры, материалы, душевые поддоны

Самые высокие кабины, доступные на рынке, имеют высоту чуть более 200 см, Самые низкие - 170 см, но такие низкие кабины используются с высокими душевыми поддонами-глубиной до 35 см (типичные душевые поддоны имеют высоту 10-15 см).

Мы все чаще выбираем кабины без поддонов, что очень удобно для людей с ограниченными возможностями или с проблемами передвижения. Однако установка кабины без поддона связана с одним неудобством — приходится ставить сифон под пол. В случае с отремонтированными ванными комнатами это может быть проблемой. Что касается материалов, из которых сделаны душевые кабины, двери и стены чаще всего являются закаленным стеклом, обеспечивающим безопасность даже в случае поломки. Стандартно стенки имеют толщину 6 - 8 мм, а двери-4-6 мм. В ситуации, когда мы не хотим устанавливать стеклянную кабину, у нас есть выбор полистирола — намного легче стекла, но менее устойчивый к царапинам. В основном панели, образующие стены и двери кабины, размещаются в алюминиевых профилях или пластмассах. Если мы заботимся об эстетическом дизайне кабины и простоте ее обслуживания, мы можем выбрать только навесные панели.Для людей с маленькими детьми или планирующих детей лучше всего подойдут кабины с высоким поддоном — они заменят ванну и позволят малышам свободно купаться.

Двери в душевых кабинах

Мы все чаще выбираем кабины типа walk-in, которые открыты с одной стороны, поэтому у них нет дверей. Такое решение вопреки внешнему виду не приводит к тому, что после купания мы вынуждены убирать всю ванную комнату, из-за того, что правильно выполненный пол в этом типе кабины защищает нас от таких ситуаций. Однако, если мы предпочитаем традиционные решения, обратите внимание на дверь купленной кабины. С небольшими ванными комнатами лучше всего подойдут раздвижные двери, так как при открытии они не занимают дополнительного места. Двери такого типа движутся на роликах или ползунках, чем больше подвижных элементов, тем шире их можно открыть. Распашные двери открываются как обычные двери в помещения, для чего требуется много места, если они двустворчатые-чуть меньше. Еще одно решение — распашные двери с-осью вращения, смещенной в сторону центра, или складчатые двери — составляющие одну сторону кабины.

Установка душевой кабины

Прежде чем мы начнем монтаж кабины, давайте проверим, правильно ли работают системы с горячей и холодной водой, а также канализация с сифоном. Как только мы установим душевую кабину, все изменения в установках потребуют много усилий. Как правило, производители прилагают к кабинам инструкцию по сборке, поэтому эту работу мы можем выполнить самостоятельно. Вспомним только о надлежащем заделывании боков кабины.





Автор статьи: Александр Матвеев