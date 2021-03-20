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20 мар 16:50

Утепление дома, стен, кровли, утеплитель цена: пенополистирол и стекловата



Вопрос утепления собственного жилища https://lviv.kub.in.ua/uteplyuvach/pinopolistyrol/ на сегодняшний день наверняка беспокоит многих, так как несмотря на большие счета за отопление, все равно не получается добиться максимально комфортной атмосферы дома в холодное время года. Получается, что затраты остаются высокими, а человек продолжает чувствовать дискомфорт. Однако всегда есть выход из любой ситуации, равно как и из этой в том числе. Ведь именно утепление стен способно сделать микроклимат в жилом помещении намного более комфортным и уютным, ведь в нем станет значительно приятнее находиться, так как изоляционный материал помогает сохраняться теплу в доме, не исчезая сквозь стены. Посему не стоит игнорировать такой простой процесс, который поможет принести массу преимуществ, делая проживание в доме гораздо лучше.


 


Однако многие не представляют, какому изоляционному материалу стоит отдать свое предпочтение, так как рынок на данный момент переполнен всевозможными предложениями, которые имеют положительные качества. Хотя есть несколько лидеров, которые заслуживают особого внимания потребителей. Это пенополистирол, минеральная вата и стекловата. Учитывая то, что минеральная вата в данном случае считается одним из дорогих вариантов, то можно рассмотреть пенополистирол и стекловату, как изоляционные материалы высокого качества, но имеющие вполне доступную даже для среднестатистического гражданина стоимость. Итак, задумав утепление кровли проводить, необходимо выбирать материалы, которые способны поддерживать свои положительные свойства с учетом той среды, что характерно именно ей, а вот стены смело можно утеплять пенополистиролом или стекловатой. Эти материалы по своим свойствам отлично подходят для данных целей, однако им все же присущи и некоторые отличия.


 


Утепление дома, стен, кровли, утеплитель цена: пенополистирол и стекловата

Если говорить о схожих качествах представленных изоляционных изделий, наверняка можно отметить высокий уровень звукоизоляции, теплоизоляции, что и помогает поддерживать в помещении ту комфортную атмосферу. Однако есть некоторые особенности, которые скорее представляют именно пенополистирол в выгодном свете. Так как именно он при контакте с влагой не подвергается ее пагубному воздействию, а вот стекловата является сама по себе гигроскопичным материалом, который портится при постоянном контакте с влажной средой. А ведь эксплуатационный срок каждого материала всегда имеет огромное значение, когда утепление дома предполагается проводиться с помощью того или иного изоляционного материала. Однако если соблюдать все предписанные в данном случае меры предосторожности, то и стекловата сможет удовлетворить заказчика своими качествами.


 


Еще один нюанс, который требует особого внимания – удобство работы с тем и другим изоляционным материалом. И если пенополистирол отлично подходит для того, чтобы безо всяких затруднений выполнялись работы по утеплению помещения, то стекловата все же требует выполнения особых мер предосторожности. Как-никак, исходя из того, что представленное изделие изготавливается из отходов стекольного производства, при работе с этим материалом в воздухе появляются мелкие частицы стекла, которые не должны попасть ни в дыхательные пути, ни в глаза и т.п.


 


Что же касается стоимости данных изоляционных вариантов, то каждый утеплитель цена представить может как изделие не только вполне доступное, но и чрезвычайно выгодное. Не секрет, что стекловата и пенополистирол являются материалами, которые будут «по карману» потребителям самого различного достатка. А это является еще одним положительным качеством данных вариантов.






Автор статьи: Александр Матвеев




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