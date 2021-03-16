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16 мар 14:11

Поход в Карпаты



Походы в Карпаты от туристического клуба marshrut-club.com/directions/9 не перестают быть актуальными и востребованными. Отзывы участников неизменно восхищенные.



  • В походную программу обязательно включаются:

  • Гуцульские Альпы (Мармаросы);

  • знаковые вершины Карпат – Говерла и Петрос.


Среди иных предусмотренных к посещению достопримечательностей:



  • Горганы – горный карпатский массив, отличается каменистостью;

  • Озеро Бребенескул – высокогорное;

  • Манявский водопад – в Прикарпатье самый высокий;

  • Черногорский хребет – в Украине наиболее высокий горный хребет.


А также:



  • Свидовец;

  • Обсерватория Белый Слон и так далее.


Походы различны по сложности и продолжительности (выбор оптимального расписания – за туристом). Однако, это всегда насыщенная программа.


Стартовой точкой походов, как правило, является Ивано-Франковск: именно оттуда начинаются многие пешие путешествия.


Поход в Карпаты

Особенности местности


Эти горы и суровы, и красивы одновременно. Туриста ждут здесь:



  • бескрайние еловые леса;

  • великолепные водопады;

  • изумительные россыпи камней;

  • зеленые долины;

  • прекрасные вершины;

  • вкуснейшая вода из горных источников;

  • новые знакомства и много иного.  


И пусть горы Карпат известны тем, что не всегда приветливы (из-за погоды), равнодушными они точно не оставляют никого.


Чем ценен и привлекателен такой маршрут в вышеозначенном туристическом клубе


Прежде всего, это продуманность. Наверняка многие считают, что большая часть туров по этой живописной местности типична. Однако, бывалые туристы знают: даже самый «заезженный» маршрут пройти можно по-разному. Потому и рвутся в Карпаты с походами вновь и вновь.


Также совершающим пешее путешествие обеспечены:



  • Предпоходная поддержка – турист получает всю информацию до старта вояжа, чтобы мог своевременно подобрать необходимое снаряжение, подготовиться к нагрузкам и так далее. Главное – не пренебрегать советами специалистов клуба.  

  • Оптимальные даты – доступен выбор как определенной даты, так и продолжительности похода.

  • Легкое и вкусное питание – с учетом особенностей всех маршрутов.

  • Отсутствие хаоса – продукты распределяются педантично, инструктор в данном случае всегда держит руку «на пульсе».


Кроме того, походы безопасны. Все риски оцениваются заранее, делается все, чтобы каждый маршрут был пройден без проблем.





Автор статьи: Александр Матвеев




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