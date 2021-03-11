Кварц является одним из самых распространенных минералов нашей планеты, встречается в виде кристаллов и зернистых масс, с химической точки зрения представляет собой двуокись кремния.

Кварц дробленый и кварцевый песок dcs-rent.ru/pesok-s-dostavkoj имеют определенные отличия.

Кварцевый песок обогащенный, который иногда называют кварцевая крошка, как и обычный, добывают из карьеров, после чего он подвергается очистке, промывается, и принудительно обогащается химическим процессом, песок соответствует ГОСТ 2138-91 "Пески формовочные" и ГОСТ 22551-77.

Кварц дробленый это подвергнутые дроблению горные породы чистого природного кварца, промытые и просеянные по фракциям, он соответствует ТУ 571726-002 - 45588031-01.

Кварц дробленый имеет следующие физико-механические характеристики:



Содержащиеся пылевидные, а также глинистые частицы не превышают 0,5%;



Удельную механическую прочность 0,4;



Измельчаемость 2,6%;



Истираемость 0,15%;



Твердость по шкале Мооса 7.



Кварц дробленый еще именуется как кварцевая крошка и используется в качестве фильтрующего материала для водоочистительных конструкций в пищевой промышленности, что происходит, благодаря повышенной грязеемкости, увеличивающей действенность фильтров и повышающей качество очищенной воды. В строительной отрасли кварц дробленый применяют, как наполнитель для бетонов, а также, как декоративный отделочный материал, при пескоструйных и гидро пескоструйных работах, для шлифовки поверхностей и усиления наливных полов.

Кварцевый песок имеет следующие физико-химические характеристики:



Средний размер зерна - 0,203%;



Коэффициент однородности - 81,5%;



Газопроницаемость - 235 м2/Па С;



Реакция водной вытяжки - нейтральная;



Коэффициент угловатости единиц - полукруглая;



Массовая доля влаги сухих песков - 0,1%;



Массовая доля диоксида кремния SiO2 - 98,48%;



Массовая доля следующих составляющих:



Окиси железа Fe2O3 - 0,18%;



Fe2O3 - 0,075%;



Al2O3 - 0,67%;



CaO - 0,33%;



MgO - 0,21%;



Na2O - 0,08%;



K2O - 0,025%;



Li2O - 0,03%.



Основное применение кварцевого песка заключается в производстве стекла, как обычного оконного, так и технического, например медицинского, электроосветительного, автомобильного, стекловолокна для электроники и прочего, еще такой песок актуален в производстве стройматериалов: эмалей, красок, клея и шпаклевок, лаков и сухих смесей. А также кварцевый песок нашел свое применение в производстве керамики, фаянса, фарфора.

Цена такого вида песка выше, чем у остальных разновидностей, поскольку он подвергается обработке после добычи.





Автор статьи: Александр Матвеев