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11 мар 12:17

Кварц дробленый и кварцевый песок



Кварц является одним из самых распространенных минералов нашей планеты, встречается в виде кристаллов и зернистых масс, с химической точки зрения представляет собой двуокись кремния.



Кварц дробленый и кварцевый песок dcs-rent.ru/pesok-s-dostavkoj имеют определенные отличия.



Кварцевый песок обогащенный, который иногда называют кварцевая крошка, как и обычный, добывают из карьеров, после чего он подвергается очистке, промывается, и принудительно обогащается химическим процессом, песок соответствует ГОСТ 2138-91 "Пески формовочные" и ГОСТ 22551-77.



Кварц дробленый это подвергнутые дроблению горные породы чистого природного кварца, промытые и просеянные по фракциям, он соответствует ТУ 571726-002 - 45588031-01.



Кварц дробленый имеет следующие физико-механические характеристики:



  • Содержащиеся пылевидные, а также глинистые частицы не превышают 0,5%;

  • Удельную механическую прочность 0,4;

  • Измельчаемость 2,6%;

  • Истираемость 0,15%;

  • Твердость по шкале Мооса 7.



Кварц дробленый еще именуется как кварцевая крошка и используется в качестве фильтрующего материала для водоочистительных конструкций в пищевой промышленности, что происходит, благодаря повышенной грязеемкости, увеличивающей действенность фильтров и повышающей качество очищенной воды. В строительной отрасли кварц дробленый применяют, как наполнитель для бетонов, а также, как декоративный отделочный материал, при пескоструйных и гидро пескоструйных работах, для шлифовки поверхностей и усиления наливных полов.



Кварц дробленый и кварцевый песок

Кварцевый песок имеет следующие физико-химические характеристики:



  • Средний размер зерна - 0,203%;

  • Коэффициент однородности - 81,5%;

  • Газопроницаемость - 235 м2/Па С;

  • Реакция водной вытяжки - нейтральная;

  • Коэффициент угловатости единиц - полукруглая;

  • Массовая доля влаги сухих песков - 0,1%;

  • Массовая доля диоксида кремния SiO2 - 98,48%;



Массовая доля следующих составляющих:



  • Окиси железа Fe2O3 - 0,18%;

  • Fe2O3 - 0,075%;

  • Al2O3 - 0,67%;

  • CaO - 0,33%;

  • MgO - 0,21%;

  • Na2O - 0,08%;

  • K2O - 0,025%;

  • Li2O - 0,03%.



Основное применение кварцевого песка заключается в производстве стекла, как обычного оконного, так и технического, например медицинского, электроосветительного, автомобильного, стекловолокна для электроники и прочего, еще такой песок актуален в производстве стройматериалов: эмалей, красок, клея и шпаклевок, лаков и сухих смесей. А также кварцевый песок нашел свое применение в производстве керамики, фаянса, фарфора.



Цена такого вида песка выше, чем у остальных разновидностей, поскольку он подвергается обработке после добычи.





Автор статьи: Александр Матвеев




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