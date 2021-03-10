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10 мар 10:39

Отдых в Гранд-Бэ



Гранд-Бэ – популярный курорт на северо-восточном побережье Маврикии, тур куда можно подобрать вот тут, на сайте «VipGeo». Туристический город многолюден, инфраструктура в нем развита хорошо. Отдыхать сюда едут из разных концов мира, в том числе и из России. Гранд-Бэ привлекает путешественников обилием туристов, живописностью природы, изобилием растительности и чистыми пляжами.


Пляжные зоны в Гранд-Бэ признаны самыми лучшими на Маврикии и считаются визитной карточкой города. Остановиться путешественники могут в отелях разной ценовой категории, которую определяет звездность заведения и уровень его обслуживания. Развлечений здесь масса, много мест, где можно вкусно и относительно недорого поесть. Отдых на острове оставит приятные воспоминания у каждого туриста.


Отдых в Гранд-Бэ

Климатические особенности Гранд-Бэ


На побережье преобладает жаркий тропический климат. Однако проливные дожди тоже не являются редкостью. Подобные проявления погоды типичны для острова и в марте, и в июне. Оптимальным сезоном для тура в Гранд-Бэ считается период с апреля по сентябрь включительно. В это время температура днем достигает +33℃, ночью столбик термометра не опускается ниже отметки +20℃. Зимой тоже не холодно – днем около +24℃, но море для купания не годится. Температура воды зимой не превышает отметку +14℃


Пляжи курорта


Живописные пляжи города стали его достопримечательностью и настоящей «жемчужиной». Пляжные районы хорошо обеспечены инфраструктурой. Здесь много кафешек и активных развлечений.



  1. Mont Choisy Beach. Пляж протяженностью около 3-х км отличается очень мягким и чистым песком. Это место считается лучшим для дайвинга и семейного отдыха. На побережье много отелей, масса ночных и водных аттракционов.

  2. The Bay Of Grand Baie. Этому заливу отдают предпочтение любители ночных тусовок. Залив изобилует барами и ресторанами, работающими круглосуточно. Для молодежи предусмотрены дискотеки. Обилие рыбацких лодок и станций проката водного транспорта создает некоторое неудобство для купающихся, но загорать на чистом песке вам никто не помешает.



  1. Cape Pointe-aux-Canonniers. Со всех сторон мыс окружен частными отелями, к каждому из которых примыкает закрытая пляжная зона. Поселившимся в отеле туристам эти пляжи доступны в любое время суток. На территории работают различные водные и развлекательные аттракционы.


В Гранд-Бэ две дайвинг-станции. Одна из них адаптирована на мужчин, желающих постичь азы подводной рыбной ловли. Другая станция – семейного типа, так как возможность погрузиться в воду на глубину до 25-ти метров здесь доступна даже детям старше 7-ми лет.





Автор статьи: Александр Матвеев




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