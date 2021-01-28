Лучшие смартфоны до 15000 рублей 2020 года: рейтинг ТОП 5

На телефон Blackview можно смотреть под разными углами: это и выгодные бюджетники с базовым функционалом, и сбалансированные «середняки», и набитые инновациями флагманы. Сегодня рассмотрим интересную категорию смартфонов до 15 тысяч рублей. Интересную по той причине, что Blackview умудрились внедрить в аппараты отличные комплектующие и выпустить их в свет по адекватной цене. Именно поэтому у бренда так много поклонников по всему миру: они приветствуют подход компании, выраженный в лозунге «Smartphone for everyone».

Ценовая категория до 15 тысяч — огромное поле для выбора лучшего телефона Blackview для ребенка. Или для взрослого человека в качестве второго рабочего устройства. А также раздолье для привычной аудитории бренда: охотников, рыбаков, рабочих, спортсменов, экстремалов.

5 место — BV4900

У этого массивного смартфона оригинальный дизайн: пластик сочетается с металлом и яркими резиновыми вставками. Выполнена защита по двум стандартам: IP68 и MIL-STD-810G. Первый отвечает за непроницаемость внутрь корпуса воды, пыли и мелких твердых частиц, второй — сертификат совместимости с военными требованиями. Сертификация выдается после ряда испытаний, связанных с морозами, осадками, давлением, бросками на твердую поверхность, в жидкость и песок, удержанием под краном с горячей водой.

Еще из плюсов: предустановлена 10 версия Android, девайс используется как powerbank через OTG, батарея на 5580 мАч держится двое суток. Минусы существенны для тех, кто любит мобильную фотографию: тройки камер Sony IMX134 8Мп+2Мп+0,3Мп маловато для съемки качественного контента и фронталка 5 Мп не порадует требовательного пользователя. Зато цена в 9,5 тыс. руб. очень оправдана для такого набора характеристик.

4 место — BV6100

Обладатель самого крупного экрана среди всех защищенных смартфонов — 6,88'' с разрешением 1352х640 и 16.8 млн цветов. Защита по трем сертификатам (IP-68, IP69K, MIL-STD-810G) позволяет жить активной жизнью без страха за девайс: нырять, находиться под дождем, в условиях запыления и вибрации.

Хорошо продумана работа людей с проблемами зрения: есть наэкранные жесты, функция TalkBack (при нажатии на приложение озвучивается его название), крупный шрифт, адаптивная подсветка, режим разделения экрана, защита глаз. Устройство стоит 10,9 тысяч рублей.





3 место — BV5900

Смартфон от Блеквиев обладает приятной ценой и расширенным навигационным пакетом: модули ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и GPS с поддержкой A-GPS для ускорения определения местоположения помогут путешественникам и туристам ориентироваться на местности. Камера снимает видеоролики в разрешении Quad HD (2560x1440) и Full HD (1920x1080). Установлена оптика GC5025 (фронтальная 2-мегапиксельная камера) и IMX214 + GC0310 (основная) с апертурой f2.2 и f2.8 (13Мп и 0.3Мп).

В подарочной коробке с телефоном Blackview размещена богатая комплектация: защитная пленка, оригинальная зарядка, микро-USB кабель, стереонаушники с микрофоном, USB–microUSB OTG и удобная инструкция на русском. Удобные современные функции — система идентификации по лицу и сканер отпечатка — значительно облегчают пользователю жизнь и экономят время. Устройство обойдется в 12,9 тыс. руб.





2 место — BV9000

Одна из лучших сбалансированных моделей по оценке пользователей official сайта Blackview https://blackview-tel.ru/blackview-bv9900/. Внутри 8-ядерный процессор Helio P25, 4Гб ОЗУ, 64Гб RAM, навигация GPS/ГЛОНАСС, NFC, поддержка 4G (LTE) на каждой из двух SIM-карт, раздельные слоты под симки и microSD. Хвалят технику за яркий IPS-дисплей Sharp с диагональю 5,7 дюймов и превосходной видимостью под прямым солнечным светом — антибликовое покрытие, к тому же, не пачкается отпечатками пальцев. Нужные программы и функции удобно открывать smart жестами прямо с выключенного экрана.

Технология быстрой зарядки наполняет аккумулятор энергией на 100% за 2,5 часа. Световой индикатор уведомлений издалека напоминает о пропущенных звонках и низком заряде батареи. Стоимость аппарата составляет 14,9 тыс. руб.





1 место — BV8000 Pro

Оригинальный телефон Blackview как по наружности, так и по техническим параметрам отличается от собратьев. Во-первых, окружен рамками, которые ему идут, и дополнен элегантными металлическими вставками в оттенках:



розовое золото;



серый;



серебристый.



Во-вторых, имеет лучшие для ценовой категории показатели производительности: 64-битный 8-ядерный процессор MT6757 Helio P25 с ОС Android 7.0 на борту; графика ARM Mali-T880; 6Гб оперативной и 64Гб RAM. Этого достаточно, чтобы система летала, особенно если дополнить память картой microSD на 128 Гб. Производитель реализовал функцию обмена данными HotKnot — своеобразную альтернативу NFC, только информация считывается через экран, без подключения дополнительных кабелей и адаптеров.

Другие особенности: для шумоподавления производитель добавил 2 микрофона (запись звука лучше, так как фильтруются фоновые шумы). Большое внимание уделено герметичности — встроенная батарея, плотные резиновые заглушки стоят на разъемах под наушники, зарядку и отсеке для SIM-карт. В целом, идеальный вариант за 14,9 тыс. рублей.

Звоните в официальный магазин Блэквью по телефону 8 (800) 505-35-99, чтобы получить больше информации по любой модели, которая вас заинтересовала.





Автор статьи: Александр Матвеев