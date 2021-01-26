Почему мы набираем вес на сидячей работе и как это изменить

«Просиживаете» дни за компьютером и ощущаете на своей фигуре последствия сидячей работы? К сожалению, расплывшаяся талия, складки на боках, очередные любимые юбки и джинсы, которые снова малы – распространенные поводы для огорчения и частые «спутники» офисной работы, которая связанна с низкой физической активностью и необходимостью работать целый день сидя. Что делать в такой ситуации? Как похудеть на работе, если приходится сидеть по 8 и более часов в день?

Чтобы понять, как похудеть на работе, нужно в первую очередь разобраться, что провоцирует набор лишнего веса.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные факторы, которые приводят к набору веса и найдем средства, которые помогут их устранить.

Непродуманные приемы пищи

Вместо того, чтобы устроить себе полноценный обед, вы решаете в обеденное время рабочие моменты, а потом перекусываете фаст-фудом или выпечкой? Забываете заранее подумать о перекусах, а когда ощущаете сильный голод, едите то, что чаще всего под рукой – печенье, бутерброд, конфеты?

Чтобы избежать подобных ситуаций, подумайте о приемах пищи заранее. Если у вас нет возможности посещать в обеденное время кафе или столовую с горячей пищей, берите еду с собой. Вначале это потребует какого-то времени, чтобы собрать себе еду с вечера. Но когда войдет в привычку – это будет так же просто, как другие ежедневные дела, на которые вы находите время и силы. Если вы выработаете привычку брать еду из дома, непродуманных приемов пищи на работе станет меньше. И тогда ваше здоровье и фигура будут в безопасности.

Влияние коллег

У вас на работе заведено устраивать регулярные чаепития? В зоне досягаемости всегда есть конфеты и печенье? Эта ситуация знакома многим. Когда коллеги постоянно пьют чай со сладостями, устоять и не присоединиться бывает непросто. Исследования показали, что «за компанию», мы часто съедаем больше обычного и чаще употребляем более калорийную пищу.

Этой причину набора веса также можно устранить с помощью планирования приемов пищи. Если же вы хотите поучаствовать в коллективном чаепитии, заранее обдумайте для себя «разрешенную норму» и придерживайтесь ее.

Еще один вариант – попробуйте «переучить» коллег. Замените конфеты и печенье на более полезные сладости: черный шоколад, мармелад, сухофрукты, введите «моду» на фруктовые перекусы вместо чаепития.

Рабочее место без окна

Нехватка освещения, отсутствие естественного солнечного света повышает вероятность набора веса. Попробуйте пересесть ближе к окну или развернуть свое рабочее место в сторону окна. Если же такой возможности нет – постарайтесь получить больше солнечного света утром, например, пройдитесь несколько остановок пешком до работы. Используйте обеденный перерыв, чтобы походить по улице хотя бы минут 15.

Стресс

"Заедание" проблем – распространенная реакция на стресс и неприятные переживания. Эти состояния можно научиться преодолевать, если сознательно работать в этом направлении – приучить себя различать реальное чувство голода от эмоционального. Понимание, что вам захотелось съесть торт «на нервной почве» может помочь отказаться от идеи «заедать» неприятные эмоции, найдя альтернативные варианты преодоления стресса и неприятных эмоций.

Избежать эмоционального переедания помогут различные приемы для снижения уровня стресса. Устраивайте себе перерывы на работе, научитесь переключаться с неприятных моментов, полноценно отдыхайте в нерабочее время.

Недостаток движения

Офисная работа отличается недостатком двигательной активности, что является одной из причин набора лишнего веса. Но если вы знаете об этом, значит, можете изменить ситуацию.

Ходите по лестнице вместо лифта, делайте специальную мини-зарядку на рабочем месте, чаще вставайте, чтобы пройтись по кабинету, выходите походить в обеденный перерыв, уделяйте время физической активности до и после работы.

Резюмируя

Чтобы научиться строить сбалансированное питание в офисе, привести свой рацион в соответствие с количеством расходуемых калорий, вы можете обратиться за помощью к специалисту по питанию. Диетолог поможет разобраться с причинами набора веса, организовать здоровое сбалансированное меню, грамотно распределить приемы пищи в течение дня, подобрать здоровые перекусы.

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Автор статьи: Александр Матвеев