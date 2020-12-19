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Разное


19 дек 18:01

Как получить разрешение на работу в Европе



На сегодняшний день работа в Европе пользуется спросом. Для легального трудоустройства необходимо оформлять визу для пересечения границы. Если контракт предполагает занятость в течение нескольких лет, то удобнее оформить вид на жительство или разрешение на работу. Как показывает практика, стандартная процедура по оформлению вида на жительство в странах Евросоюза — процесс небыстрый. Сейчас появилась возможность оформления Blue Card. Она дает право вида на жительство в одной из стран Европы, что позволяет легально находиться в стране и работать. Самые правдивые отзывы о компании greeneufuture можно найти на сайте. Там подробно описаны нюансы оформления голубой карты.


Преимущества голубой карты


Обладатель Blue Card имеет право находиться на территории страны, которая выдала данный документ. А так же разрешено с целью туризма путешествовать по Европе. Владелец голубой карты в праве:



  • Получать конкурентную заработную плату наравне с гражданами ЕС.

  • Имеет возможность получить Европейское образование.

  • Может воспользоваться правом покупки жилья, которое предлагают службы занятости.

  • В дальнейшем есть возможность остаться на ПМЖ.


Кроме того, обладатель голубой карты может воспользоваться программой по воссоединению семьи. По истечению 5 лет предоставляется возможность получить статус «долгосрочного резидента ЕС». Подать заявку можно онлайн на официальном сайте посольства.


Как получить разрешение на работу в Европе

Кто может получить blue card


Воспользоваться правом получения голубой карты могут те, кто не является гражданином стран ЕС и имеет высшее образование. Важно, трудоустроиться на работу в странах Европейского союза возможно только по специальности. 


Для подачи на blue card нужно иметь следующие документы:



  • заполненную анкету;

  • диплом об образовании;

  • приглашение на работу или трудовой договор;

  • загранпаспорт;

  • заполненные бумаги на получение шенгенской визы;

  • документы для оформления страхового полиса.


Рассмотрение документов осуществляется в течение 12 недель с момента подачи.


Подать документы на оформление blue card можно находясь в стране Евросоюза. Необходимо обратиться в ведомство по делам иностранных граждан.


Голубая карта выдается только тем, чьи профессии востребованы в странах Европы и там, где есть нехватка кадров.





Автор статьи: Александр Матвеев




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