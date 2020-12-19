Как получить разрешение на работу в Европе

На сегодняшний день работа в Европе пользуется спросом. Для легального трудоустройства необходимо оформлять визу для пересечения границы. Если контракт предполагает занятость в течение нескольких лет, то удобнее оформить вид на жительство или разрешение на работу. Как показывает практика, стандартная процедура по оформлению вида на жительство в странах Евросоюза — процесс небыстрый. Сейчас появилась возможность оформления Blue Card. Она дает право вида на жительство в одной из стран Европы, что позволяет легально находиться в стране и работать. Самые правдивые отзывы о компании greeneufuture можно найти на сайте. Там подробно описаны нюансы оформления голубой карты.

Преимущества голубой карты

Обладатель Blue Card имеет право находиться на территории страны, которая выдала данный документ. А так же разрешено с целью туризма путешествовать по Европе. Владелец голубой карты в праве:



Получать конкурентную заработную плату наравне с гражданами ЕС.



Имеет возможность получить Европейское образование.



Может воспользоваться правом покупки жилья, которое предлагают службы занятости.



В дальнейшем есть возможность остаться на ПМЖ.



Кроме того, обладатель голубой карты может воспользоваться программой по воссоединению семьи. По истечению 5 лет предоставляется возможность получить статус «долгосрочного резидента ЕС». Подать заявку можно онлайн на официальном сайте посольства.

Кто может получить blue card

Воспользоваться правом получения голубой карты могут те, кто не является гражданином стран ЕС и имеет высшее образование. Важно, трудоустроиться на работу в странах Европейского союза возможно только по специальности.

Для подачи на blue card нужно иметь следующие документы:



заполненную анкету;



диплом об образовании;



приглашение на работу или трудовой договор;



загранпаспорт;



заполненные бумаги на получение шенгенской визы;



документы для оформления страхового полиса.



Рассмотрение документов осуществляется в течение 12 недель с момента подачи.

Подать документы на оформление blue card можно находясь в стране Евросоюза. Необходимо обратиться в ведомство по делам иностранных граждан.

Голубая карта выдается только тем, чьи профессии востребованы в странах Европы и там, где есть нехватка кадров.





Автор статьи: Александр Матвеев