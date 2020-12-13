Индексирование научных журналов в базе данных Scopus





В настоящее время процесс оценки журнала может длиться от нескольких месяцев до года. Каждое решение, как положительное, так и отрицательное, является обоснованным, и сторона, подающая журнал, и его издатель получают информацию о причинах принятия или отклонения журнала. Если представленный журнал не соответствует минимальным требованиям или был отклонен в результате оценки по существу, на него налагается льготный период (эмбарго) от нескольких месяцев до пяти лет. Продолжительность льготного периода зависит от того, сколько времени может потребоваться для внесения необходимых изменений. Повторная отправка журнала до истечения льготного периода автоматически отклоняется. По этим причинам рассмотрите возможность использования службы предварительной оценки журнала https://diploms.kiev.ua/stati-scopus/.









Оценка соответствия минимальным критериям

Каждый отправленный журнал проверяется на соответствие минимальным критериям, и для того, чтобы журнал успешно прошел этот этап, он должен:



Иметь четко описанный и правильно реализованный процесс научного обзора опубликованного контента.



Научный обзор опубликованного контента

Все журналы, индексируемые в Scopus, должны иметь четко описанные правила просмотра опубликованного контента и строго придерживаться этих правил. Отсутствует указание на предпочтительную модель научного обзора, и редакторы журнала должны самостоятельно выбрать модель обзора, наиболее подходящую для представляемой тематики (это может быть, среди прочего, двойной слепой, одинарный слепой, открытый и т. Д.). Однако существует требование, чтобы обзоры проводились учеными с использованием передовой практики, чтобы гарантировать объективность процесса обзора. Более подробную информацию о передовых методах проведения научных обзоров можно найти, среди прочего. в репозитории Академии исследователей .









Регулярность публикации и зарегистрированный ISSN











Разнообразие происхождения авторов и редакторов, а также рецензентов должно соответствовать тематике, названию и миссии журнала. Это означает, что если журнал посвящен очень географически конкретной теме (например, истории лемков), то понятно, что редакционный состав, авторы и рецензенты в основном будут из определенного региона (например, Польши, Словакии, Украины). Однако если журнал касается универсальных тем (математика, химия), то ожидается, что к его созданию будут привлечены люди со всего мира. Если у журнала есть международная редакция и / или научный совет, то и авторский коллектив должен быть таким же интернациональным. Оценочная комиссия журнала не определяла количественных показателей.









Вторая проблема - это количество цитирований из источников, уже проиндексированных в Scopus. Это один из способов оценки видимости и привлекательности журнала для научного сообщества. Это не критерий для принятия или отклонения журнала, а только информация, подтверждающая всестороннюю оценку журнала. Количество цитирований анализируется и учитываются факторы, влияющие на это количество, т.е. культура цитирования в дисциплине, представленной журналом, возраст журнала, количество и тип публикаций, публикуемых в журнале.









Комиссия, оценивающая журналы, также принимает во внимание тот факт, что отсутствие в базе данных Scopus пока негативно сказывается на количестве цитирований.









Иные значения можно ожидать в случае, если медицинский журнал публикует несколько сотен обзорных статей ежегодно, и совершенно не похож на философский журнал, который публикует с десяток обычных научных статей в год. Любой, у кого есть доступ к Scopus, может проверить, сколько раз и какие журнальные статьи за пределами базы цитировались источниками, проиндексированными Scopus.









Решение

Процесс оценки заслуг журнала полностью не зависит от Elsevier. Его представители и сотрудники не должны никоим образом вмешиваться в работу совета CSAB или влиять на решения, принимаемые его членами.









Соответствующий член правления CSAB решает, принять или отклонить предлагаемый журнал, при этом предоставляя стороне, подающей заявку, причины своего решения. Если журнал принимается, соответствующая техническая группа связывается с издателем или редакцией, и метод индексации контента согласовывается, и журнал добавляется в базу данных. В случае отклонения журнала устанавливается льготный период от нескольких месяцев до пяти лет. Продолжительность этого периода зависит от того, сколько времени потребуется редакции для внесения необходимых изменений. Перед повторной отправкой журнала убедитесь, что все комментарии члена совета CSAB были должным образом рассмотрены и внесены соответствующие изменения. Кроме того, не отправляйте журнал повторно до истечения льготного периода.













Автор статьи: Александр Матвеев