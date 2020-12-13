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Разное


13 дек 19:59

Мир науки гораздо требовательнее, чем когда-либо прежде





Если вы ищете информацию о финансировании науки, хотите укрепить свою карьеру, принять стратегические решения, показать окупаемость инвестиций или просто хотите сэкономить время, возможность быстрого доступа к данным, изучения тенденций, поиска коллег и информации о конкурентах жизненно важна. Статья Scopus предоставляет платформу и аналитические инструменты для быстрого представления и использования результатов исследований.


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Мир науки гораздо требовательнее, чем когда-либо прежде

Scopus является крупнейшим источником рефератов и цитирований, нейтральных в выборе источников, из рецензируемых научных публикаций, основанных на оценке независимых экспертов из различных областей. Scopus предоставляет мощные инструменты для отслеживания и анализа результатов исследований ученым, библиотекарям, координаторам исследовательских проектов и спонсорам науки.




Мир науки гораздо требовательнее, чем когда-либо прежде


Scopus предоставляет точные показатели цитирования и автоматически обновляет профили авторов и организаций, чтобы связывать людей с опубликованными идеями и организациями. Помимо защиты целостности научных данных, Scopus помогает повысить эффективность, положение и репутацию учреждени?





Автор статьи: Александр Матвеев




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