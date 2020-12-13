Памятники на могилу

Памятники и надгробия – это единственное, что может сделать человек, чтобы почтить память умершего друга или родственника. Данное изделие не только украшает могилу, но также позволяет запомнить человека таким, каким он был при жизни. Большинство людей предпочитают заказывать памятник на могилу исключительно в специализированных компаниях, которые долгие годы занимаются изготовлением различных надгробий и оград для могил.

Виды памятников на могилу

Прежде чем заказывать изготовление памятника на могилу, рекомендуется ознакомиться с перечнем форм и размеров изделия, которые предоставляются клиенту специализированной компанией. В настоящее время в каталоге организаций можно найти следующие варианты:



Одинарные.



В виде арки.



Вертикальные.



В форме сердца.



Горизонтальные.



В форме барельефа.



Двойные надгробия.



Тройные памятники.



Памятники со стеклом.



Мраморные комплексы.



Комбинированные памятники.



После выбора вида и формы памятника, необходимо определиться с видом металла или камня, из которого будут изготовлены заказанные изделия. Большой популярностью среди клиентов пользуются следующие материалы:



Бетон.



Серый гранит.



Белый мрамор.



Черный гранит.



Красный гранит.



Следует помнить, что стоимость памятника будет напрямую зависеть от формы изделия, а также вида материала, который будет использоваться при изготовлении. Также следует знать, что если клиент будет не уверен в выборе виды изделия, он может связаться с менеджером компании-производителя, который сможет дать ему совет исходя из пожеланий и бюджета клиента.

Почему стоит заказывать изготовление памятников в специализированных компаниях

Принимая решение, оформить заказ на изготовление памятников в специализированной компании, человек имеет возможность ознакомиться с перечнем предложений, которые предоставляются организацией. Так опытные мастера компании могут изготовить любое надгробие, которое было выбрано из каталога или разработано самим клиентом. Более того, в независимости от вида камня или металла, используемого для изготовления, изображение умершего человека получается невероятно четким. Помимо этого, после окончания работ, сотрудники организации сами производят доставку и установку готового изделия на указанной могиле. Таким образом, каждый заказчик может быть уверен, что в назначенный срок, на могиле будет установлен красивый памятник, который будет соответствовать всем его требованиям и пожеланиям.





Автор статьи: Александр Матвеев