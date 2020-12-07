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Разное


07 дек 23:43

Современные критерии выбора материалов для изготовления мебели



Современные производители предлагают широкий ассортимент мебели, отвечающей любым интерьерным запросам. И если с выбором стиля проблем не возникает, то предложенный материал может запутать своим разнообразием.


Ниже приведен список популярных материалов raumplus, наиболее часто встречающихся в составе готового изделия:


Натуральное дерево



  1. ДСП;

  2. ДВП;

  3. МДФ.


Натуральное дерево


На данный момент самым дорогим сырьем является настоящее дерево. Прихотливо к качеству сушки и хранения. Из-за нарушения технологии материал может треснуть и иссохнуть. Наилучшая мебель может быть изготовлена из высокопрочных пород.





Стоит отметить, что основным недостатком многого числа пород является непереносимость высокой влажности и резких скачков температуры.


Древесный массив бывает двух видов: клееный и цельный. Внешне и по качеству практически не отличаются, но цельный стоит дороже.


ДСП


Древесно-стружечная плита является широко доступным древесным материалом. Она производится прессованием стружки и опилок, смешанных с клеем. В составе клея имеются формальдегиды и другие смолы. В однородной структуре отсутствуют полости и сучки. Характерна удовлетворительная прочность, не создающая проблем для установки крепежных изделий. Хорошо обрабатываемый, остальные материалы без сложностей склеиваются с ним.





Значительным достоинством является дешевизна. Дополнительные свойства придаются пропитыванием специализированными составами.





ЛДСП – одна из подвидов ДСП или ламинированная древесно-стружечная плита. Единственное их отличие – ламинатный верхний слой. Она часто имеет структуру натурального дерева. В настоящее время ЛДСП нашла широкое применение в производстве модульной мебели.





При выборе мебели внимание стоит обратить на 2 критерия: класс эмиссии органического соединения и толщина плит. Рекомендуется покупать изделия, имеющие толщину более 18 миллиметров. Касаемо формальдегида, то применим строго класс Е1.


ДВП


Древесно-волокнистая плита или, если использовать другое наименование, – оргалит, изготавливается с помощью прессования смеси стружки или опилок, химических добавок и воды. Не обладает высоким качеством и прочностью. Как и для ЛДСП, аналогично может наносится ламинатная пленка.

Современные критерии выбора материалов для изготовления мебели


МДФ


МДФ – древесно-волокнистая плита, изготовленная прессованием древесной стружек. В составе отсутствуют искусственные клеящие материалы. Вместо него используется натуральный лигнин. Эта особенность делает его более безопасным для здоровья.


Также он долговечнее, чем ДСП, не поддается гниению и короблению, более устойчивый к влажности, чем натуральное дерево. Имеет среднюю плотность, которая позволяет наносить резные элементы.





Подводя итоги, можно сказать, что мебель может быть и из других материалов, но большинство готовых изделий имеют в своем составе дерево, и для того, чтобы выбрать предмет интерьера, подходящий по всем параметрам, нужно понимать хотя бы общие основы.




Автор статьи: Александр Матвеев




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