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06 дек 13:07

Вывод денег из WebMoney





На самом деле здесь нет никаких подвохов, все очень просто. В своем аккаунте перейдите по ссылке, «вывести деньги», которая находится справа от вашего аватара. На скриншоте она обведена красным. В открывшемся меню нужно ввести требуемую сумму и нажать на кнопку с одноименным названием. Теперь остается только ждать, когда ваш платеж будет обработан. По регламенту почтовика WebMoney обработка занимает до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Бессмысленно закидывать администрацию проекта письмами с просьбами обработать ваш платеж поскорее. Выплаты осуществляются в порядке очереди. Таким поведением можно только оттянуть сроки поступления денег.




Вывод средств с помощью сервиса https://7pay.me осуществляется на приват 24, указанный при регистрации! Это сделано в целях безопасности. Не стоит пытаться отыскать на сайте форму для ввода других платежных данных.


Минимальная сумма, которую можно заказать, составляет 10 центов (0,1$). Это очень демократично со стороны WebMoney. Представьте сколько новичков после заработка минимальной суммы впервые проверяют «не лохотрон ли это»? Если и вы сомневаетесь в честности почтового спонсора, прочтите одну из моих статей на эту тему, чтобы больше не волноваться по этому поводу.


Комиссии


0.01$ за обработку платежа со стороны сервиса;


1% от выводимой суммы берет webmoney.


На WebMoney предусмотрены автовыплаты. Но для этого должны быть выполнены некоторые условия:



  • первая выплата всегда обрабатывается вручную, независимо от статуса и рейтинга;

  • выплаты в автоматическом режиме возможны при рейтинге не ниже 10;

  • если рейтинг менее 10 единиц, то все платежи обрабатываются в ручном режиме согласно регламента;

  • рейтинг от 10 до 100: максимальная сумма автовыплаты 0,25$;

  • рейтинг 100 и выше: после каждых 100 впоследствии набранных звезд рейтинга сумма доступной автовыплаты увеличивается на 0,5$ для владельцев формальных и начальных аттестатов и на 2$ для обладателей персональных;

  • автоматическая выплата производится только один раз в сутки;

  • если связи с сервером webmoney нет, то заказанные в этот момент деньги будут обработаны в ручном режиме опять же в течение регламентных сроков.




Как видите, вывести заработанные средства не составляет никакого труда. Желательно лишь знать описанные нюансы, которые, впрочем, носят не обязательный, а рекомендательный характер. В любом случае, если вы работаете честно, то вам нечего опасаться.




Автор статьи: Александр Матвеев




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