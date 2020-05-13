Простая регистрация на сайте casino Vulkan Deluxe

Посетители официального сайта casino Vulkan Deluxe могут быстро зарегистрироваться и внести депозит. Также просто можно получать бонусы, участвовать в турнирах и розыгрышах лотерей и получать выигранные деньги на свой счет.

Два способа регистрации



Наличие аккаунта в соцсети позволяет авторизоваться в интернет-казино по упрощенной схеме. На сайте казино есть ссылки на несколько популярных социальных сетей. Пользователю надо выбрать подходящий вариант и войти в аккаунт. Далее нужно согласиться с передачей персональных данных в личный кабинет игрового клуба. После этого можно пополнять счет и играть на реальные деньги.

Основной способ регистрации выполняется с помощью почты игрока. Посетитель сайта Вулкан Делюкс вводит логин (электронный адрес) и пароль. После подтверждения почты в настройках профиля можно добавить необходимую информацию:



номер телефона;



дату рождения;



пол (мужской или женский).



Кроме того, в личном кабинете геймера есть раздел с актуальными бонусами, а также вкладки для ввода и вывода средств. В отдельных блоках доступны данные о выполненных транзакциях и о полученных сообщениях. К регистрации и игре на деньги допускаются только совершеннолетние пользователи. Верификация аккаунта проводится с целью проверки достоверности предоставленных данных.

Вывод выигранных средств

Авторизованные пользователи легального клуба могут вносить депозиты и выводить выигрыши. На выбор геймера предложено более 14 способов вывода и ввода средств. Наиболее популярные - кредитные карты, сервисы мобильных операторов и электронные кошельки. Каждый вариант отличается оперативностью и безопасностью.

Надежность и своевременность платежей обеспечивается специальным ПО, которое используется на официальном сайте. Помимо этого, каждая транзакция проверяется вручную. Все платежи осуществляются с использованием современных протоколов шифрования.

Другие особенности легального клуба

Все функции и преимущества казино Vulkan Deluxe доступны только авторизованным геймерам. После регистрации и пополнения счета можно участвовать в программе лояльности официального сайта, получать фриспины, бонусы, участвовать в турнирах и др.

В каталоге интернет-клуба предложено более 200 лицензионных автоматов. Игровые аппараты можно запускать бесплатно. Деморежим слотов доступен без регистрации и аутентификации в казино. Запуск тестовых версий возможен как с ПК, так и с портативных устройств. Чтобы играть в автоматы было еще удобнее, можно скачать и установить мобильное приложение легального клуба.

В казино Вулкан Делюкс соблюдаются принципы честной и безопасной игры. Персональные данные геймеров хранятся на отдельном защищенном сервере. Соблюдение правил портала гарантирует своевременную выплату выигрышей.





Автор статьи: Александр Матвеев