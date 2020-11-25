Инсульт или нарушение кровоснабжения мозга

Инсульт – нарушение кровоснабжения мозга, которое приводит к смерти в короткий промежуток времени.

Различают 2 типа инсульта:



Ишемический;



Геморрагический.



При ишемическом инсульте кровь не поступает в мозг из-за закупорки артерии. Он случается намного чаще, чем геморрагический, примерно в 80 % случаях и у людей старше 60 лет. Артерию зачастую блокирует тромб. Он может возникнуть здесь, в этой же артерии, или проникнуть из других сосудов. В основном случается в ночное время суток.

Геморрагический инсульт – разрыв артерии, приносящей кровь в мозг. То есть, происходит кровоизлияние. В таком случае кровь заливает части мозга, а также пространство между ним и черепом, и повреждает ткани. Происходит у людей возрастом в 45 - 50 лет. Его развитие происходит внезапно и, как правило, в дневное время.

Лечение

Перед основным процессом лечения, больному требуется неотложная первая помощь врачей. Ведь если не предпринять быстрые меры, это может привести к скорой смерти пациента. На этом этапе лечения врачи стараются снизить давление больного. Очень важно сделать это постепенно, поскольку быстрое снижение давления лишь ухудшит ситуацию.

Одним из основных методов лечения является растворение тромба. Это проводится только в первое время после обнаружения болезни. Человеку вводятся специальные препараты, которые растворяют тромб. Однако такой метод применяется только при лечении ишемического инсульта.

В другом случае, при геморрагическом инсульте, контролируют давлением на мозг и, также, его снижают, если это необходимо.

Дальнейшее лечение предполагает длительный реабилитационный период и уход за больными после инсульта. Он включается в себя занятия с логопедом, а также эрготерапевта, который адаптирует человека к жизни после болезни.

Причины

Спровоцировать инсульт может множество факторов. Среди них и курение, в частности пассивное. Ведь при курении кровь приобретает более густую форму, что повышает риск образования тромбов. Также высокое давление способствует развитию инсульта или артериальная гипертензия. Половина пострадавших от инсульта являются гипертониками. Кроме того, к причинам относятся:



Сахарный диабет;



Мерцательная аритмия и т.д.



Диагностика

Исследования, которые проводятся при диагностике инсульта – МРТ и КТ. Причем каждый способ исследования позволяет выявить определенный тип инсульта. Например, МРТ помогает установить ишемический инсульт, КТ же помогает отделить геморрагические кровоизлияния от других.

Симптомы

К симптомам инсульта относят головную боль, рвоту, нарушение речи, потеря сознания и прочее. Однако они немного разнятся в зависимости от вида инсульта. Например, при ишемии присутствует слабая головная боль или ее отсутствие. Но при геморрагическом инсульте наблюдается резкая и сильная головная боль. Также как и продолжительная потеря сознания в первом случае и кратковременная во втором.





Автор статьи: Александр Матвеев