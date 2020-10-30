Сколько стоит разработка приложений

Многих разработчиков в 2020 году, которые интересуются созданием приложений для различных операционных систем, интересует ключевой вопрос — «сколько стоит создание одного приложения?». Известно, что стоимость разработки мобильного приложения для android зависит от множества факторов. Часто минимальный бюджет для создания приложения составляет около 10 000 долларов для самого простого проекта. В большинстве случаев эта цена вырастет в среднем до 50 000 долларов за первую простую версию приложения.

Особенности расчета стоимости

Есть большое расхождение в цене разработки приложений, часто оно связано с множеством аспектов, которые влияют на процесс создания. Тем не менее существуют также специальные руководства, что предназначены для того, чтобы дать создателям подробное объяснение всего, что составляет стоимость создания приложения. Для всех, кто хочет создать свой проект, разработаны инструкции, что представляют несколько актуальных вариантов цен на приложения, среди которых разработчик может выбрать.

Факторы, которые определяют стоимость разработки приложений

Одного ответа на вопрос о цене процесса создания приложения и его запуска — не существует. Наличие множества аспектов влияют на формирование цены. Среди основных факторов:



Тип проекта (социальный, доставка, электронная коммерция, здравоохранение).



Тип выбранного поставщика (фрилансеры, IT-агентство).



Местоположение продавца (страна).



Сложность функций.



Количество платформ (iOS, Android).



Затейливость дизайна (базовый, нестандартный, с использованием анимации).



Рынок мобильных приложений не собирается останавливаться, и, естественно, все больше и больше людей исследуют вопрос о том, сколько стоит создание приложения. Хотя все используют их для общения, игр, образа жизни, бизнеса, еды, спорта, для некоторых создание собственного приложения является делом бизнеса.

Итак, сколько стоит создание приложения? Это зависит от многих факторов. Более того, плата за разработку, размер приложения, сложность и новизна технологий также включены. Хорошая новость в том, что это не так дорого, как думает большинство. Более того, доступно множество ресурсов, позволяющих создать приложение самостоятельно и бесплатно.





Автор статьи: Александр Матвеев