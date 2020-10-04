Реабилитация пожилых людей

Большинство людей, хотя бы раз в своей жизни получали переломы определенных частей тела. Период восстановления после таких травм занимает много времени и сил. К примеру, реабилитация пожилых после перелома шейки бедра требует тщательного внимания и особых усилий. Так как, получив такую травму, человек не может резко двигаться и совершать ряд движений, которые могут причинить боль.

Процедуры, которые необходимы после перелома шейки бедра

После перелома шейки бедра каждому пациенту необходим специальный уход и курс реабилитации. Пожилые люди хуже молодых восстанавливаются после подобных травм, поэтому им часто назначают следующие процедуры:



Массаж. Проведение необходимого количества массажных сеансов укрепляет мышцы, делая их снова эластичными и подвижными.



Специальная диета. Правильно питание, с необходимым содержанием кальция и других микроэлементов способствуют скорейшему выздоровлению.



Прием лекарственных препаратов. Специальные таблетки значительно снижают болевые ощущения у пациента, а также укрепляют кости и иммунную систему.



Физиотерапевтические процедуры. Они включают в себя электрофорез и лечение при помощи теплых компрессов, что также способствует скорейшему сращиванию костей.



Специальные физические упражнения. Поскольку после перелома человек не может совершать самостоятельные, резкие движения, ему помогает квалифицированный специалист.



Общение с квалифицированным психологом. Нередко пожилым людям дается тяжело процесс восстановления после переломов. Тело регенерирует гораздо медленнее, чем в молодые годы и вызывает болезненные ощущения. Поэтому, многим рекомендуют посещение психолога, который поможет понять, что данная травма не является концом их жизни.



Соблюдение всех этих процедур и предписаний способствует тому, что человек быстрее восстанавливается после полученной травмы.

Почему стоит обращаться за помощью в пансионаты для реабилитации пожилых людей

Если пожилые люди получают травмы связанные с переломами, им необходим тщательный контроль и постоянная помощь в возвращении в привычный ритм жизни. Однако не всегда близкие люди могут быть рядом. Если детям или внукам необходимо уехать, рекомендуется обратиться за помощью в специальные пансионаты. В них пациентам предоставляется:



Индивидуальный график питания.



Наличие современного оборудования.



Опытный, квалифицированный персонал.



Наличие всех необходимых лекарственных препаратов.



Проведение необходимых реабилитационных процедур.



Оставляя пожилого человека в пансионате, близкие люди могут, не беспокоится. Работники заведения помогут пациенту снова вернуться к нормальному ритму жизни, пройдя все этапы реабилитации.





Автор статьи: Александр Матвеев