Интернат для пожилых: как провести достойную старость

Каждый сталкивался с такой ситуацией, когда приходилось ухаживать за престарелыми родственниками. Достаточно сложная работа, которую осилит не каждый. Ухаживающий человек тратит достаточно времени и физических сил. Помимо этого, такой уход невозможно осуществлять без специальных знаний и оборудования. В определенных ситуациях интернат для престарелых становится единственным правильным решением. Сегодня пожилые люди имеют право выбора между частным и государственным учреждением. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Государственные дома социального обслуживания

Законодательно в такие учреждения для размещения могут написать заявление одинокие пожилые граждане, которые не имеют детей трудоспособного возраста. Именно они обязаны по закону осуществлять уход за родителями. Однако если детей нет и ближайших родственников, имеющих желание взять на себя обязанности опекуна, граждане пенсионного возраста размещаются в такие учреждения.

Также имеют право на проживание и другие категории лиц, которые из-за болезни или физического состояния здоровья не могут самостоятельно себя обслуживать. Инвалиды I, II группы и ветераны ВОВ тоже отличаются особыми условиями определения.

Размещение в учреждении такого вида платное. Если имеется постоянная пенсия, то большая часть средств идет на оплату за содержание. Для оформления все граждане, достигшие установленного пенсионного возраста, доказывают отсутствие детей трудоспособного возраста. Кроме этого необходимо собрать пакет обязательных документов.

Алгоритм размещения

Для устройства пожилого родственника в государственные дома социального обслуживания необходимо:



подать заявление по месту жительства;



пройти медицинское обследование с заключением от психотерапевта;



собранный пакет документов предоставляется в социальную защиту.



Государственные дома не выбирают, размещаются граждане в зависимости от свободных мест и имеющейся очереди.

Частные дома социального обслуживания

Такие учреждения оборудованы всем необходимым для ухода. Частные дома хорошая альтернатива пансионату для пожилых граждан или дома престарелых.

Сеть частных домов с социальным обслуживанием «ЛОТОС» обладает особой атмосферой. Для каждого созданы особые условия. Каждый проживающий получает внимательный уход со стороны персонала, оздоровительные мероприятия, эмоциональное общение. Здесь есть все, чего так не хватает в обычных домах престарелых.





Автор статьи: Александр Матвеев