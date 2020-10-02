Разное
02 окт 14:42
Выбираем правильный принтер
Для распечатки фото и документов в условиях офиса или дома, гораздо лучше воспользоваться профильными моделями принтеров. Но помимо классических струйных и лазерных версий, на рынке также широко представлены и 3D-принтеры.
На рынке широко представлены и 3D-принтеры, способные с легкостью печатать разноцветные и различные предметы из пластиковой основы. Лучшие модели данных принтеров гарантируют точность до 0,1 мм и гладкую поверхность получаемых деталей. Максимальная скорость печати у большей части данных принтеров может составить до 120 mm/s, работают бесшумно и занимают минимум места. Если нужно для машины или хозяйства распечатать любую пластиковую деталь, вплоть подстаканника или чашки, то останется как купить принтер для 3d печати, в 3dvision.su. Еще пластиковые нити, выбрать программу и нажать на кнопку запуска данного сложного и одновременно интересного оборудования.
Для большей части офисных пространств, внутри которых каждый день нужно распечатывать чуть ли ни килограммы документов, пригодится монохромный лазерный принтер, способный печатать в черно-белом виде. При этом качество печати достигается тем, что внутри такого оборудования полностью отсутствуют механические детали, способные вызывать вибрацию, и тем самым, ухудшать конечный продукт.
Лазерные принтеры используют краситель в виде порошкового тонера, количество которого при низком разрешении (300x300 dpi) обычно хватает на 2 000 копий формата А4. Недостаток такой технологии виден сразу – для закрепления тонера снимку нужно предварительно пройти дополнительную «печку». Но после того, как печка должным образом прогреется, то скорость печати принтера окажется на самом высоком уровне – не менее 12 копий в течение всего одной минуты. Если у такого принтера будет иметься вполне мощный процессор с тактовой частотой не менее 100 МГц, а объем оперативной памяти будет доходить до 3 Мб и будет иметься еще дополнительный слот для увеличения ОЗУ, то это априори будет указывать на высокий класс техники.
Для семей логично выбирать струйные модели принтеров, в которых краска наносится на обычную или более дорогую фотографическую бумагу из мелких отверстий. Вполне дешевыми можно считать четырехцветные аналоги, но можно выбрать и шестицветные модели, которые априори гарантируют повышенный уровень контраста и лучшую цветопередачу.
Недостаток струйных версий – с годами их эксплуатация может оказаться предельно дорогой, поскольку они часто оснащаются защитой от установки б/у картриджей. На этот случай имеется специальный чип. Но все можно обойти, если для принтера приобрести профильное оборудование, способное гарантировать должный уровень давления в донорах и распечатка идет непрерывным потоком, если еще не забывать устанавливать «памперс» в виде баклажки или губки для сбора остатков чернил. В большинстве полиграфических фирм такое оборудование используется широко и позволяет минимизировать себестоимость.
Автор статьи: Александр Матвеев
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