Бизнес на Амазон

Все больше людей упоминают Амазон как хороший источник заработка несмотря на трудности в его старте. Кто-то продает аккаунты, а кто-то становится посредником или продавцом и в итоге, пройдя через все препятствия, умудряется зарабатывать месячную норму за пару часов. Разобраться в этой теме подробнее можно, например, на тренинге SellerInsiders или обучившись у специалистов вживую.

Начало

Как уже было сказано, для достижения реального результата придется потрудиться.

Вот причины, почему данный бизнес считается тяжелым:



множество конкурентов;



необходимость в стартовом капитале;



высокий процент блокировки аккаунтов;



недобросовестность или недовольство клиентов.



Однако, любой бизнес требует затрат времени, сил и денег, а потому если рассматривать данный вид бизнеса как работу, она окажется гораздо интереснее монотонной, привычной работы в офисе.

Заработок

Товар, что публикуется на Амазон, покупается достаточно быстро потому, что данная платформа востребована на международном уровне и очень удобна клиентам.

Самым востребованным товаром являются:



Гаджеты и устройства. Электронные приборы не выходят из моды всегда остаются необходимыми для повседневной жизни, работы, обучения, развития и отдыха.



Одежда и обувь. Сюда входит не только одежда для взрослых, но и качественная детская, а также аксессуары, дополняющие образ. С помощью Амазон можно неплохо закупиться на сезон и быть уверенным, что ни у кого из окружения одежда не повторится.



Игры и игрушки. Детские товары пользуются спросом, так как в обычных магазинах они стоят достаточно дорого. К тому же, на Амазон большой выбор данной продукции, что обуславливает ее



Бытовой товар. Продукты для поддержания порядка и уюта, а также чистоты в доме всегда будут нужны людям.



Спорттовары. Данный раздел продукции особенно актуален в летний и зимний сезоны. В летний он востребован, потому как дети и подростки как раз в теплое время года интересуются различными видами спорта, а зимний популярен, так как в холода семьи собираются на горнолыжные курорты и нуждаются в соответствующем оборудовании.



Товары для туристов. Путешествующие самостоятельно часто ограничены в бюджете, а потому ищут наиболее выгодные варианты приобретения необходимого оборудования для палаток, временного в них проживания и прогулок.



Книги. Без книг невозможно прожить ни ребенку, ни взрослому и мало кто с этим поспорит. Это и развлечение, и приобретение знаний, и отдых после тяжелого дня.



Любой товар, пользующийся спросом у обычных людей, будет продан с таким же успехом и на Амазон.





Автор статьи: Александр Матвеев