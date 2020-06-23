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Разное


23 июн 16:44

Бизнес на Амазон



Все больше людей упоминают Амазон как хороший источник заработка несмотря на трудности в его старте. Кто-то продает аккаунты, а кто-то становится посредником или продавцом и в итоге, пройдя через все препятствия, умудряется зарабатывать месячную норму за пару часов. Разобраться в этой теме подробнее можно, например, на тренинге SellerInsiders или обучившись у специалистов вживую.


Начало


Как уже было сказано, для достижения реального результата придется потрудиться. 


Вот причины, почему данный бизнес считается тяжелым:



  • множество конкурентов;

  • необходимость в стартовом капитале;

  • высокий процент блокировки аккаунтов;

  • недобросовестность или недовольство клиентов.


Однако, любой бизнес требует затрат времени, сил и денег, а потому если рассматривать данный вид бизнеса как работу, она окажется гораздо интереснее монотонной, привычной работы в офисе. 


Бизнес на Амазон

Заработок


Товар, что публикуется на Амазон, покупается достаточно быстро потому, что данная платформа востребована на международном уровне и очень удобна клиентам. 


Самым востребованным товаром являются:



  • Гаджеты и устройства. Электронные приборы не выходят из моды всегда остаются необходимыми для повседневной жизни, работы, обучения, развития и отдыха.

  • Одежда и обувь. Сюда входит не только одежда для взрослых, но и качественная детская, а также аксессуары, дополняющие образ. С помощью Амазон можно неплохо закупиться на сезон и быть уверенным, что ни у кого из окружения одежда не повторится. 

  • Игры и игрушки. Детские товары пользуются спросом, так как в обычных магазинах они стоят достаточно дорого. К тому же, на Амазон большой выбор данной продукции, что обуславливает ее 

  • Бытовой товар. Продукты для поддержания порядка и уюта, а также чистоты в доме всегда будут нужны людям.

  • Спорттовары. Данный раздел продукции особенно актуален в летний и зимний сезоны. В летний он востребован, потому как дети и подростки как раз в теплое время года интересуются различными видами спорта, а зимний популярен, так как в холода семьи собираются на горнолыжные курорты и нуждаются в соответствующем оборудовании. 

  • Товары для туристов. Путешествующие самостоятельно часто ограничены в бюджете, а потому ищут наиболее выгодные варианты приобретения необходимого оборудования для палаток, временного в них проживания и прогулок. 

  • Книги. Без книг невозможно прожить ни ребенку, ни взрослому и мало кто с этим поспорит. Это и развлечение, и приобретение знаний, и отдых после тяжелого дня. 


Любой товар, пользующийся спросом у обычных людей, будет продан с таким же успехом и на Амазон. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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