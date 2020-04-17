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17 апр 23:53

Особенности онлайн-библиотек



Чтение является отличным занятием в свободное время, также книги помогают развивать как профессиональные способности, так и улучшать все аспекты жизни. Бумажные источники информации понемногу отходят в прошлое. Обычные книги занимают довольно много места, и собирают пыль. Поэтому онлайн-библиотеки пользуются в настоящее время большим спросом.  


Чем удобны библиотеки в сети


Онлайн-библиотеки предлагают широкий ассортимент литературы во всех известных категориях. Благодаря этому каждый читатель может найти книгу, учитывая личные предпочтения, например, https://knigoguru.net/knigi/strategiya-vozdejstviya/. При этом в сети доступно большое количество библиотек, как общих, так и специализированных. Благодаря этому можно отыскать электронную версию практически любой книги. Такие библиотеки предлагают пользователям удобную навигацию:



  • поиск книги по категориям;

  • поиск литературы по алфавиту;

  • поиск по словам;

  • поиск книги по автору. 


Особенности онлайн-библиотек

Доступны книги можно скачивать на устройство или же читать на сайте онлайн. Также можно распечатать выбранную литературу. Это предельно удобно для тех, кто не любит читать книги на смартфоне или любом другом электронном устройстве. При регистрации на сайте библиотеки можно добавлять желаемые книги в свой кабинет, чтобы облегчить процесс поиска.   


Еще одной особенностью библиотек в сети является широкий ассортимент по разделам. В одном месте можно найти книги, связанные с медициной, компьютерной техникой и культурой. Благодаря этому можно не только подобрать необходимую литературу, также такие площадки удобны для написания различных рефератов и других работ.


Как выбрать хорошую онлайн-библиотеку


Для того, чтобы получить широкий функционал, следует тщательно подойти к выбору онлайн-библиотеки. В первую очередь необходимо обратить внимание на широту ассортимента. Чем больше разделов предлагает библиотека, тем проще найти необходимую книгу. Также следует убедиться, что площадка предоставляет все желаемые возможности для скачивания литературы. Кроме этого, необходимо удостовериться, что онлайн-библиотека имеет удобный интерфейс для чтения книг онлайн прямо на сайте. К этому критерию можно отнести размер шрифта, наличие дополнительных функций и режимов, возможность увеличивать отдельные абзацы. Учитывая эти советы, можно подобрать действительно качественную библиотеку онлайн.  





Автор статьи: Александр Матвеев




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