Серебряные крылья – новая ювелирная культура

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Доступность и качество ювелирных изделий

Серебро – самый доступный и широко распространенный благородный металл в производстве украшений. Ювелиры по достоинству оценивают его пластичность, а также податливость этого металла и красоту готового изделия не уступая золоту. Металл популярен и доступен, из серебра производят не только ювелирные украшения, но и предметы интерьера, посуду, аксессуары религиозной тематики. Доступная цена готового изделия и широкий выбор вариантов его исполнения дают возможность покупать серебряные ювелирные украшения оптом по доступным ценам и возможность быть уверенным в том, что весь товар будет продан.

Красота, доступность и элегантность украшений из серебра

Серебряные ювелирные изделия, представленные на сайте, ориентированы на любой вкус и кошелек. Даже самый требовательный и привередливый ценитель доступной роскоши однозначно найдет вариант для себя.

Если говорить о современном серебре, оно имеет пробу 925, а также называется стерлинговым. Данная проба металла говорит о его прочности, внешнем виде, максимально приближенному к платине и белому золоту. Доступность серебряных украшений - самый значимый плюс, а эстетика, элегантность и утонченность в изделиях не уступает вышеуказанным золотым украшениям.

Ювелирные изделия из серебра 925 пробы дополнят образ, подчеркнут индивидуальность, добавят изысканности и элегантности. Изделия с камнями занимают отдельную нишу, их хочется выделить, поскольку любой камень обрамленный оправой и стерлингового серебра играет самыми яркими красками и каждая грань камня отражается в металле, образуя особое сияние.

Серебро - лунный металл, окутанный мистической энергией легенд. Говорят, что серебро может лечить, способно забирать на себя негативную энергетику, приносит тому, кто его носит молодость и свежесть.





Автор статьи: Александр Матвеев