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19 фев 16:22

Бракоразводный процесс через суд



Законодательство в нашей стране построено таким образом, что брак и семейные ценности охраняются законом. В основном, государство нацелено на то, чтобы сохранить семью. Но современная жизнь такова, что разводы становятся очень частым явлением. Если у супружеской пары есть дети, определенное количество имущества, то эту проблему можно решить лишь в суде.


Непростой процесс


Развод через суд – это непростая процедура, способная затянуться на несколько лет. Опытный юрист по бракоразводным делам всегда предоставит надежную правовую поддержку и создаст максимальную защиту интересов своего клиента. 


Развод через суд является обязательным условием в нескольких случаях:



  • если у супругов есть общие несовершеннолетние дети;

  • один из супругов не хочет разрывать брак.


В некоторых случаях мужчина не может подать в суд заявление в одностороннем порядке для расторжения брака:



  • если жена беременна и не согласна на развод;

  • на протяжении одного года после рождения ребенка.


Куда подавать иск


Бракоразводный процесс через суд

Если все же бракоразводный процесс начался, то есть два варианта обращения в суд:



  • Мировой суд. Сюда подается заявление, если отсутствуют споры о детях или разделе имущества. Цена такого иска составит меньше 50 000 рублей.

  • Районный суд. Наличие несовершеннолетних детей и споров об имуществе требуют обращения в эту инстанцию. Здесь стоимость иска будет уже выше 50 000 рублей.


Общим правилом является подача иска по месту жительства ответчика. Но также он может быть подан по месту проживания истца, если одновременно заявляется требование о взыскании алиментов или есть несовершеннолетний ребенок.


Необходимые документы


Обращаясь в суд для расторжения брака, человек должен подготовить пакет документов:



  • непосредственно судебный иск,

  • паспорт (документ, который удостоверяет личность);

  • оригинал свидетельства о браке;

  • подтверждение оплаты госпошлины (квитанция);

  • детские документы (оригиналы свидетельств о рождении);


В случае обращения в суд по месту жительства истца, необходимо предоставить документы, подтверждающие это право. Также в отдельных случаях можно приложить соглашение, определяющее порядок общения с ребенком, особенности раздела имущества.


Профессиональный подход


Как видим, бракоразводный процесс через суд требует не только определенных усилий со стороны истца, но и специальных знаний. Для того, чтобы этот процесс не отнимал много времени и нервов, лучше прибегнуть к услугам опытного специалиста в этой области. 


Профессиональный юрист сможет правильно, быстро и без проблем подготовить пакет необходимой документации и отстоять интересы своего клиента в ходе разбирательства.





Автор статьи: Александр Матвеев




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