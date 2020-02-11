    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
11 фев 17:29

Куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга



Наша северная столица с 01.01.2020 получила уникальный для страны режим под названием «открытое небо». Подробнее почитать можно из статьи: куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга. И стоит отметить что данный режим позволяет авиакомпаниям разных стран мира выполнять полеты в Европу с минимальными на то ограничениями. 


Куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга

Раньше согласно законодательству, разрешались только вылеты из той страны где официально зарегистрирована компания которая оказывает транспортные услуги. Режим «открытое небо» - это новинка для России и будет использован впервые.


Режим «открытое небо» в первую очередь должен быть интересен Европейским компаниям с недорогой ценовой политикой. Такой режим позволит им включить нашу северную столицу в свою разветвленную сеть полетов по всему миру. Для увеличения числа туристов и новых компаний-перевозчиков и данный режим.


Что собой представляет такой режим


Во-первых, он позволяет летать между двумя странами компании перевозчику которая фактически зарегистрирована в третьей стране. Еще в декабре был утвержден специальный закон, в котором приведен список стран, на которые распространяется действие данного режима.


Существует и список стран, в которые разрешены полеты, но с определенными ограничениями. К таким странам относятся:


Австрия – полеты возможны всюду кроме города Вена.


Англия – нельзя летать только в Лондон.


Кипр – запрещены полеты в город Ларнака и Пафос.


Болгария – полететь можно только в город София, во все остальные города полеты запрещены.


Германия – нельзя полететь в Берлин и Гамбург, а также в город Мюнхен и Дюссельдорф.


Франция – разрешены полеты во все города этой удивительной страны кроме Ниццы и столицы Париж.


Италия летать можно всюду кроме столицы Рим и города Милан.


Интерес к рейсам в нашу северную столицу проявили несколько крупнейших компаний. К таким лоукостерам относятся:


Ryanair – одна из самых крупных Европейских компаний


Easy Jet – вторая по величине компания-перевозчик


Air Baltic – лидер по перевозкам среди Прибалтийских лоукостеров


WizzAir – один из бюджетных перевозчиков Европы


Fly One – авиакомпания из Молдавии


Volotea – динамично развивающаяся компания


Когда именно полетят лоукостеры


На данный момент ни одна из вышеперечисленных компаний пока не открыла новых рейсов в Санкт-Петербург из Европы. Первые рейсы следует ожидать уже весной 2020 года.



Источник: flylowcost.ru 





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Компрессоры «AIRMAN» Компрессоры «AIRMAN» Разное Железнодорожные грузоперевозки Железнодорожные грузоперевозки Разное Брелок двусторонней автомобильной сигнализации Брелок двусторонней автомобильной сигнализации Разное Грузоперевозки по всей стране Грузоперевозки по всей стране Разное Автомобильные дома Автомобильные дома Разное Эпидемия гриппа-2016: симптомы и способы борьбы с болезнью Эпидемия гриппа-2016: симптомы и способы борьбы с болезнью События На границе с Донбассом и Крымом Киев ввел «пограничный режим» На границе с Донбассом и Крымом Киев ввел «пограничный режим» События Сотрудников «Верофарм» насильно заставляют подписывать документы с антироссийским уклоном Сотрудников «Верофарм» насильно заставляют подписывать документы с антироссийским уклоном События
Не проходите мимо


Лента новостей
Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14Смехова заявила о том, что не делала пластические операции 15:13Страх смерти побудил Робби Уильямса к кардинальному поступку 15:10Хейли и Джастин Биберы: забыть обо всем в объятиях друг друга 23:53


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru