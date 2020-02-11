Наша северная столица с 01.01.2020 получила уникальный для страны режим под названием «открытое небо». Подробнее почитать можно из статьи: куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга. И стоит отметить что данный режим позволяет авиакомпаниям разных стран мира выполнять полеты в Европу с минимальными на то ограничениями.

Раньше согласно законодательству, разрешались только вылеты из той страны где официально зарегистрирована компания которая оказывает транспортные услуги. Режим «открытое небо» - это новинка для России и будет использован впервые.

Режим «открытое небо» в первую очередь должен быть интересен Европейским компаниям с недорогой ценовой политикой. Такой режим позволит им включить нашу северную столицу в свою разветвленную сеть полетов по всему миру. Для увеличения числа туристов и новых компаний-перевозчиков и данный режим.

Что собой представляет такой режим

Во-первых, он позволяет летать между двумя странами компании перевозчику которая фактически зарегистрирована в третьей стране. Еще в декабре был утвержден специальный закон, в котором приведен список стран, на которые распространяется действие данного режима.

Существует и список стран, в которые разрешены полеты, но с определенными ограничениями. К таким странам относятся:

Австрия – полеты возможны всюду кроме города Вена.

Англия – нельзя летать только в Лондон.

Кипр – запрещены полеты в город Ларнака и Пафос.

Болгария – полететь можно только в город София, во все остальные города полеты запрещены.

Германия – нельзя полететь в Берлин и Гамбург, а также в город Мюнхен и Дюссельдорф.

Франция – разрешены полеты во все города этой удивительной страны кроме Ниццы и столицы Париж.

Италия летать можно всюду кроме столицы Рим и города Милан.

Интерес к рейсам в нашу северную столицу проявили несколько крупнейших компаний. К таким лоукостерам относятся:

Ryanair – одна из самых крупных Европейских компаний

Easy Jet – вторая по величине компания-перевозчик

Air Baltic – лидер по перевозкам среди Прибалтийских лоукостеров

WizzAir – один из бюджетных перевозчиков Европы

Fly One – авиакомпания из Молдавии

Volotea – динамично развивающаяся компания

Когда именно полетят лоукостеры

На данный момент ни одна из вышеперечисленных компаний пока не открыла новых рейсов в Санкт-Петербург из Европы. Первые рейсы следует ожидать уже весной 2020 года.

Источник: flylowcost.ru





Автор статьи: Александр Матвеев