Самой древней «техникой» для измерения глубины служил обычный деревянный шест. Опуская его в воду, моряки определяли безопасность прохода для корабля. Времена менялись, ‒ совершенствовались приборы. В наши дни современный корабль или шхуна не может обойтись без навигационных приспособлений, одним из которых является эхолот. С помощью этого современного оборудования, представленного на https://arhangelsk.ru-gps.ru/catalog/ekholoty/filter/brand-is-garmin/apply/, морякам намного проще оценивать рельеф дна, а рыбакам находить места, богатые рыбой.

Что представляет собой эхолот

Изначально этот прибор был изобретен для отслеживания с судов наличие препятствий и глубины водоема, чтобы дать возможность кораблям обойти мелководные участки. Сейчас, с их помощью, возможно измерить глубину, определить рельеф дна, наличие рыбы, атмосферное давление, температуру воды и многое другое. Современное устройство состоит из следующих деталей:



экран с хорошим разрешением;



приемника ультразвука;



мощного передатчика;



преобразователя.



Результаты работы прибора отображаются на экране. Немного практики, и распознавать подводные объекты не составит труда.

Наиболее точными будут аппараты с несколькими приемниками и излучателями. По разности принимаемых сигналов можно получить максимально точную картину всего находящегося на дне водоема.

Особенности и виды эхолотов

Стоит сказать, что цена на этот прибор напрямую зависит от его рабочих возможностей. Следовательно, прибор, позволяющий только оценить рельеф дна, будет стоить дешевле. Устройство, имеющее дополнительные функции, в плане работы в ночное время, трехмерной детализации, качественного изображения ‒ стоит намного дороже.

Классифицируют это чудо техники в зависимости от места использования прибора, а именно выделяют три вида:



лодочный;



береговой;



универсальный эхолот.



Первый вариант аппарата имеет в своем наличии 2-3 луча, позволяющие получить более детальную картину. Это помогает отличать косяки рыб от предметов. Могут иметь дополнительные функции.

Береговые эхолоты ‒ самые простые по конструкции и доступные, в плане стоимости, приборы. Функционал слабоват, но с их помощью можно находить русла и ямы.

Самым мощным и дорогостоящим считается универсальный вид оборудования. Эффективно справляется с поставленными перед ним задачами, работает в любых условиях. Совместим с компьютерами, навигаторами. Позволяют получить качественное изображение дна с большого расстояния.

Современные модели способны удовлетворить любые потребности в плане изучения особенностей водоемов и значительно повысить продуктивность рыболовного процесса. Так что, отказываться от этого чуда современных технологий было бы большой глупостью.





Автор статьи: Александр Матвеев