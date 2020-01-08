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08 янв 01:50

Видео VR 360



Видео VR 360

Создайте впечатление полного погружения без привязки к ракурсу, заказав профессиональную съемку 360 VR у компании Топзвук. VR - это виртуальная реальность. Представьте себе, что вы невидимый участник кинокартины, который стоит среди какой-то киноситуации и может оглядеться вокруг, посмотреть что и где происходит. Таким образом, у вас получится выйти за рамки обычного квадрата, который ограничивается диагональю цифрового экрана и заглянуть внутрь картины. На основании этого, виртуальная реальность переносит человека в другой формат жизни и создает впечатление настоящего. 


Видеоарт все время развивался, но последние технологии позволили достичь большего. Теперь можно воссоздать картину прошлого, снять панорамный вид из какого-то тура, катаний на лыжах или заказать профессиональное сферическое видео.


Особенности сферического видео


Одевайте очки, которые реагируют на движения головы и просматривайте ролики. Незабываемые впечатления остаются после попадания в цифровую реальность. VR также может основываться на трехмерном моделировании и не иметь элементов типичного видео (например, компьютерные игры на основе VR). Но если говорить о сферических роликах, то они имеют несколько особенностей, которых нет ни в одном другом типе видео:



  • видео 360 предполагает, что изображение в такой записи покрывает всю сферу, то есть 360 градусов;

  • в виртуальной реальности зритель находится в центре действия;

  • камера становится частью действия, оказывается в числе «актеров».


Как создавалось видео


Чтобы приблизить зрителя к сферическому видео и организовать должное восприятие на все 360 градусов, специалисты по арт картинах используют устройство, которое приблизит человека к иллюзии. Примером, виртуальные шлемы появились на рынке более двух десятилетий назад, но в 90-х годах это было скорее любопытство, чем инструмент, действительно полезный для чего-либо. Покупка такого оборудования была дорогостоящей, особенно если нужно массово использовать виртуальную реальность.


Как это относится к VR? 


Революция наступила, когда создатели поняли, что виртуальный шлем можно заменить на современный смартфон. Мощность процессора обеспечивает плавную обработку видео, а качество экранов становится еще лучше. Конечно, одного телефона недостаточно для создания иллюзий. На рынке стали появляться устройства, которые, используя умную комбинацию линз и разделяя экран на две части, более или менее эффективно создают правильную иллюзию. Телефон по-прежнему является экраном, а само устройство является лишь наглазником, умно использующим принципы оптики.





Автор статьи: Александр Матвеев




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