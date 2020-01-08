Видео VR 360

Создайте впечатление полного погружения без привязки к ракурсу, заказав профессиональную съемку 360 VR у компании Топзвук. VR - это виртуальная реальность. Представьте себе, что вы невидимый участник кинокартины, который стоит среди какой-то киноситуации и может оглядеться вокруг, посмотреть что и где происходит. Таким образом, у вас получится выйти за рамки обычного квадрата, который ограничивается диагональю цифрового экрана и заглянуть внутрь картины. На основании этого, виртуальная реальность переносит человека в другой формат жизни и создает впечатление настоящего.

Видеоарт все время развивался, но последние технологии позволили достичь большего. Теперь можно воссоздать картину прошлого, снять панорамный вид из какого-то тура, катаний на лыжах или заказать профессиональное сферическое видео.

Особенности сферического видео

Одевайте очки, которые реагируют на движения головы и просматривайте ролики. Незабываемые впечатления остаются после попадания в цифровую реальность. VR также может основываться на трехмерном моделировании и не иметь элементов типичного видео (например, компьютерные игры на основе VR). Но если говорить о сферических роликах, то они имеют несколько особенностей, которых нет ни в одном другом типе видео:



видео 360 предполагает, что изображение в такой записи покрывает всю сферу, то есть 360 градусов;



в виртуальной реальности зритель находится в центре действия;



камера становится частью действия, оказывается в числе «актеров».



Как создавалось видео

Чтобы приблизить зрителя к сферическому видео и организовать должное восприятие на все 360 градусов, специалисты по арт картинах используют устройство, которое приблизит человека к иллюзии. Примером, виртуальные шлемы появились на рынке более двух десятилетий назад, но в 90-х годах это было скорее любопытство, чем инструмент, действительно полезный для чего-либо. Покупка такого оборудования была дорогостоящей, особенно если нужно массово использовать виртуальную реальность.

Как это относится к VR?

Революция наступила, когда создатели поняли, что виртуальный шлем можно заменить на современный смартфон. Мощность процессора обеспечивает плавную обработку видео, а качество экранов становится еще лучше. Конечно, одного телефона недостаточно для создания иллюзий. На рынке стали появляться устройства, которые, используя умную комбинацию линз и разделяя экран на две части, более или менее эффективно создают правильную иллюзию. Телефон по-прежнему является экраном, а само устройство является лишь наглазником, умно использующим принципы оптики.





Автор статьи: Александр Матвеев